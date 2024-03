'Michael van Gerwen moet in de zomer geopereerd worden en mist dan minstens vijf toernooien'

Michael van Gerwen werkt al een tijdje aan zichzelf. Zo is hij al een paar geopereerd aan zijn gebit en jicht in zijn gewrichten. Het was al duidelijk dat hij nog een paar keer onder het mes moest, maar nu is ook duidelijk wanneer zijn volgende operatie wacht.

De Nederlandse darter heeft een gaatje gevonden in de overvolle dartkalender van 2024 om geopereerd te kunnen worden en van die operatie te kunnen herstellen. Zijn vriend en collega-darter Vincent van der Voort vertelt aan Double Top dat Van Gerwen eind juli onder het mes gaat. "De dag na de World Matchplay wordt hij geopereerd", zegt Van der Voort.

World Matchplay

De Matchplay is het enige grote rankingtoernooi van de zomer en wordt gehouden van 13 tot en met 21 juli 2024. Van Gerwen kan dus 'gewoon' de finale halen en winnen, voordat hij die operatie ondergaat op 22 juli, want het toernooi wordt gehouden in de Engelse plaats Blackpool.

Update over blessure Michael van Gerwen: 'Dan wordt het heel lastig' Michael van Gerwen raakte tijdens zijn eerste wedstrijd op de UK Open geblesseerd. Het kostte de Nederlandse darter meteen een goed toernooi, want hij vloog er uit tegen Mensur Suljovic. Sindsdien gooide hij geen pijl meer, maar is er wel een update over wat voor blessure het is en hoe het ermee gaat.

In de zomer is het voor Van Gerwen altijd een stuk rustiger, omdat de PDC dan rustig aan doet met de toernooien. En de toernooien die wel georganiseerd worden, kan Van Gerwen wel een keertje overslaan. Het enige vervelende is dat MvG geen jaarlijks tripje naar Australië en Nieuw-Zeeland kan maken dit jaar.

Van Gerwen mist vijf tot acht toernooien

Volgens Van der Voort mist de nummer twee van de wereld namelijk in ieder geval de World Series-toernooien in Australië (9-10 augustus) en Nieuw-Zeeland (16-17 augustus). "Hij ligt er vier tot zes weken uit", zegt Van der Voort. Voor hem zelf zal hij z'n vriend moeten missen op de Players Championships 15, 16 en 17. En wellicht ook nog de vloertoernooien op 21 en 22 augustus en de Euro Tour in Hildesheim van 30 augustus tot en met 1 september. Zeker is dat Van Gerwen dus in ieder geval vijf en waarschijnlijk acht toernooien mist.

World Series of Darts Finals in Amsterdam

Van Gerwen wil er alles aan doen om er wél weer bij te zijn tijdens de World Series of Darts Finals. Dat toernooi wordt namelijk in de AFAS Live in Amsterdam georganiseerd van 13 tot en met 15 september. Tussendoor mist hij dan nog een Euro Tour in Antwerpen, maar dat heeft hij wellicht liever dan het toernooi voor eigen publiek te moeten missen.