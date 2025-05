Topdarter Gerwyn Price krijgt gouden beloning voor historische negendarter in Premier League

Gerwyn Price begon zonder enige druk aan de Premier League-avond in Aberdeen, want hij was tenslotte al zeker van zijn plekje in de play-offs. De Welshman bracht de Schotse fans echter in vervoering met een negendarter en dat levert hem voor de tweede keer een schitterend cadeau op.

Price is bezig aan een sterke campagne en door drie avondzeges wist hij zich al twee speelrondes voor het einde veilig te spelen voor de play-offs. In Aberdeen speelde hij een zogeheten wedstrijd om des keizers baard tegen de al uitgeschakelde Stephen Bunting, maar toch liet hij nog een hoogstandje zien en dat was vrij onverwachts.

De wereldkampioen van 201 begon namelijk slecht aan de partij en Bunting maakte daar gebruik van. Hij brak bij 2-2 en kwam vervolgens op een 5-3 voorsprong. Dat was het moment dat Price toch nog even aanzette en dat deed hij op indrukwekkende wijze. Price begon met 180 en besloot er daar nog maar eentje achteraan te gooien. De Welshman raakte vervolgens ook de triple-19, triple-20 en dubbel-12.

Gouden setje

Dat betekende alweer zijn tweede negendarter dit jaar in de Premier League en de achtste uit zijn carrière op televisie. Price krijgt er geen prijzengeld voor, maar zal wel voor de tweede keer een setje gouden dartpijlen gaan ontvangen. De Welshman schreef historie, want hij is ook de eerste speler die in twee verschillende jaren twee negendarters gooit.

In totaal staat de teller in het prestigieuze toernooi zelfs op vijf voor Price en daarmee is hij ruim de recordhouder. Phil Taylor gooide er namelijk drie en Luke Littler, Raymond van Barneveld en Adrian Lewis staan op twee. Zevenvoudig winnaar Michael van Gerwen gooide opmerkelijk genoeg nog nooit een negendarter in de Premier League.

Recordjaar

Wat betreft negendarters gaat het huidige Premier League-seizoen in ieder geval de boeken in, want nooit eerder werden er zoveel in een jaar gegooid. Naast Price (twee keer) wisten ook Luke Littler, Luke Humphries en Rob Cross al de perfecte leg te gooien en dus gebeurde het al vijf keer. Het vorige record werd gevestigd in 2010. Toen vielen er drie te noteren en twee daarvan werden door Taylor in de finale gegooid.