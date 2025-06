Nederland is er zondag niet in geslaagd om de finale van de World Cup of Darts te halen. Tegen een matig Wales konden Gian van Veen en Danny Noppert geen grote voorsprong pakken en daar profiteerden Jonny Clayton en Gerwyn Price van. Noord-Ierland werd uiteindelijk de winnaar van het toernooi.

Nederland begon goed aan de wedstrijd, al hielp Wales wel een handje. Zowel Jonny Clayton als Gerwyn Price kon geen dubbel raken, waardoor het al snel 0-2 werd voor de mannen in het oranje. Toen begonnen ook zij de buitenste ring te missen, waardoor Wales terug kon komen in de wedstrijd. Van Veen en Noppert waren de betere tegen een opvallend matig Wales. Toch bleven zij in de partij hangen. In de pauze stond het namelijk maar 3-4 voor Nederland, terwijl dit eigenlijk meer had moeten zijn.

Na de pauze bleef Wales op de bagagedrager zitten bij Nederland, dat het al eerder af had moeten maken. Dat kostte Noppert en Van Veen de kop. Wales kwam terug in de wedstrijd en nam de voorsprong over richting het einde van de partij. De twaalfde leg werd cruciaal. Noppert miste twee pijlen vanaf 60 en Price finishte vervolgens op dubbel veertien. Hierdoor mocht Wales beginnen aan de laatste leg en die werd niet afgestaan. Price, die de hele wedstrijd zijn geliefde dubbel twintig niet kon raken, eindigde met een 100-finish door twee keer tops te gooien.

Duitsland tegen Noord-Ierland

De halve finale tussen Duitsland en Noord-Ierland leek aan elkaar gewaagd te zijn. Duitsland schakelde topfavoriet Engeland uit en met het publiek achter zich moest het een spektakel gaan worden in Frankfurt. Dit liep echter niet zoals gehoopt. Josh Rock en Daryl Gurney schoten uit de startblokken en hadden maling aan de Duitse fans. Na twee keer knipperen met de ogen stond het 0-5 voor de Noord-Ieren, die duidelijk lieten merken aan de Duitsers wie de baas was.

Duitsland deed nog wel wat terug en pakte een leg, maar daar bleef het bij voor onze Oosterburen. Het publiek in Frankfurt was ondertussen stil, terwijl de eindstand van 1-8 op het scorebord werd gezet.

Finale

De finale werd er eentje vol vuurwerk. Price en Rock zorgden voor het geschreeuw, terwijl Clayton en Gurney ook op afspraak waren. Wales miste zelfs bij de eerste zes pogingen geen enkele dubbel. Rock was bij Noord-Ierland de speler die ervoor zorgde dat het spannend bleef. Toen hij na de pauze iets minder werd, ging het Wales wat meer voor de wind. Zo kwamen zij op een 5-7 voorsprong en hoefden zij nog maar drie legs te pakken voor de eindzege.

De dertiende leg werd cruciaal: Wales miste drie pijlen om opnieuw te breken en op 5-8 te komen, maar liet dit na. Noord-Ierland pakte de leg en leek daarmee wakker geschud. Zij maakten er weer gelijk van, waardoor de spannende finale een vervolg kreeg. Tot het einde bleef het spannend. Rock miste een 140-finish voor de titel en vervolgens liet ook Gurney drie wedstrijdpijlen liggen. Het kwam op een beslissende laatste leg aan. Daarin was Noord-Ierland ijzersterk: Gurney en Rock produceerden een 11-darter en pakten daarmee de titel na een geweldige finale.

Favoriet

Vincent van der Voort had van te voren een goed gevoel over Nederland in de avondsessie, zo vertelde hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hoewel hij onder de indruk was van Wales, dacht hij dat Noppert en Van Veen er met de titel vandoor zouden gaan. Van der Voort bleek ernaast te zitten en dat dacht hij zelf ook al. "Voorspellen is niet mijn beste gave."

Geen antwoord

Nederland maakte tot dusver indruk in de World Cup of Darts. In de groepsfase en de kraker in de achtste finale gaven Gian van Veen en Danny Noppert niet één leg weg. Tegen achtereenvolgens Italië, Hongarije en Schotland (met oud-wereldkampioenen Gary Anderson en Peter Wright) werd er met 4-0, 4-0 en 8-0 gewonnen.