Als Raymond van Barneveld niet uitkijkt, loopt hij dit weekend tegen zijn pijnlijkste nederlaag van het jaar aan. De Nederlandse dartslegende lootte voor de World Series Finals in Amsterdam de Noorse Nederlander Cor Dekker en dat is volgens ex-prof Vincent van der Voort een prima loting. Maar, als hij die partij verliest voor eigen publiek...

Van Barneveld zit absoluut niet lekker in de wedstrijd. Op de Euro Tour in Praag vloog hij er kansloos uit in de eerste ronde tegen de Pool Krzysztof Ratajski en tijdens Players Championship 26 op dinsdag was het ook al na twee partijen klaar. Het belooft weinig goeds voor de 57-jarige Barney in aanloop naar een 'thuiswedstrijd' in Amsterdam.

'Dat is wel héél vroeg, hè'

Het darten lijkt Van Barneveld steeds meer tegen te staan. Van der Voort zag het tegen Ratajski al bij het ingooien misgaan. "Al na de tweede beurt begon hij snoetjes te trekken. Dat is wel héél vroeg hè, voor de wedstrijd al dat je niet blij bent met jezelf." Dat was het begin van het einde tegen zijn Poolse tegenstander en kost hem steeds vaker de kop.

'Met deze instelling...'

"Ik had gehoopt dat hij in augustus, toen hij de hele maand vrij was, de batterij even helemaal zou opladen. Dat hij er weer vol tegenaan kon. Er is eigenlijk niet veel veranderd en dat zal wel moeten. Met deze instelling is het een lijdensweg." Players Championship 27 is het enige toernooi voor de World Series Finals in de AFAS Live waarin Van Barneveld nog iets kan veranderen.

Raymond van Barneveld - Cor Dekker

Zaterdagmiddag wacht met Cor Dekker de eerste tegenstander in Amsterdam voor Van Barneveld. Van der Voort is het met de stelling van presentator Damian Vlottes eens dat een nederlaag tegen de Noor weleens de pijnlijkste nederlaag van het jaar zou kunnen zijn. "Goede loting voor Van Barneveld, maar het zou flink zeer doen als hij verliest."

i Cor Dekker, de tegenstander van Raymond van Barneveld in AFAS Live Amsterdam. ©PDC

'Zo ontiegelijk teleurgesteld'

Van der Voort weet als geen ander hoe Van Barneveld is. "Het kan niet nóg meer zeer doen dan dat het nu al doet bij hem. Die man is zo ontiegelijk teleurgesteld als hij verloren heeft, dat kan niet nog meer dan dat. Hij is altijd zó teleurgesteld. Maar ik ga ervan uit dat hij die wedstrijd wint. Dekker is geen slechte speler. Raymond moet hem dwingen om de beste wedstrijd van zijn leven te spelen."

Beluister de podcast

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.