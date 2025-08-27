De keuzes van de PDC voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam (12 tot en met 14 september) wekken frustratie en ongeloof bij ex-profdarter Vincent van der Voort. Hij begrijpt er helemaal niets van dat de bond bepaalde namen heeft uitgenodigd voor het grote toernooi in de Nederlandse hoofdstad. "Het slaat toch helemaal nergens op?", vraagt hij zich hardop af in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De World Series bestaat uit een zevental toernooien, verspreid over de hele wereld. Alles is op uitnodiging van de PDC, dus heeft de bond ook voor het finaletoernooi alles in eigen hand wie er wel en niet mee mogen doen. Maar vooral de keuze voor darters als Haupai Puha, Simon Whitlock en Jonny Tata laat bij Van der Voort een onbegrijpelijk gevoel achter. "Zij hebben niet eens een wedstrijd gewonnen en mogen dan wel zomaar meedoen", uit hij zich gefrustreerd.

'Ze doen maar wat'

"Ze doen maar wat", is de 49-jarige Nederlander stellig. "Wel weer mooi hè", vervolgt hij sarcastisch. "Ze hebben een ranking bij dit toernooi, maar die gaat niet eens op gewonnen wedstrijden, terwijl ze dat wel altijd roepen. Maar hier krijg je al een punt als je meedoet. Zo'n Whitlock doet twee keer mee en krijgt dus twee punten en doet dus mee aan de Finals. Die heeft geen wedstrijd gewonnen." De Australiër wordt, samen met Puha en Tata dus 'zomaar' aan het deelnemersveld toegevoegd.

'Dat kan toch niet?!'

"Dat kan toch niet?!", roept Van der Voort uit. "Dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt verzonnen door iemand die denkt van 'het zal wel, wat maakt het allemaal uit?'. Dan neem je toch je eigen toernooi ook niet serieus? Whitlock is er ook gewoon in gefietst. Toen hij zijn tourkaart vorig jaar heeft ingeleverd, is hij al met zijn manager en de PDC gaan zitten en heeft hij gehoord wat ze hem allemaal te bieden hadden dit jaar. Puha heeft ook maar een tourkaart, meer niet. Je hebt op die hele tour niks gewonnen. Nul. En dan zeggen ze gewoon: 'Doe jij maar mee'."

'De rest is opvulling'

Volgens Van der Voort is het precies zoals hij het zegt: de PDC neemt de World Series Finals in AFAS Live in Amsterdam zelf ook niet serieus. "Ze geven eigenlijk gewoon aan dat het hele toernooi draait om die acht topspelers die volgens hen mee moeten doen. De rest boeit ze helemaal niks, die andere spelers zijn gewoon opvulling." Die topnamen waar Van der Voort het over heeft zijn de PDC-genodigden Stephen Bunting, Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price, Rob Cross, Chris Dobey, Nathan Aspinall en Mike De Decker. "Het slaat gewoon allemaal helemaal nergens op."

Beluister de podcast

De zomervakantie is voorbij, dus richt de hele dartswereld zich op het traditioneel belangrijke najaar. Michael van Gerwen moet nog aan de bak om bijvoorbeeld de Players Championship Finals eind november te halen en zette tijdens het eerste vloertoernooi na zijn weken vol vakantie en festivals de eerste stap in de goede richting. Goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt samen met presentator Damian Vlottes de rentree van Van Gerwen en veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.