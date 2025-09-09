Er is nog flink wat werk aan de winkel voor de Nederlandse darters die vanaf vrijdag een thuistoernooi spelen in Amsterdam. Voor de World Series of Darts Finals in de AFAS Live stelden de 'thuisspelers' in een voorbereidingstoernooi massaal teleur. Voor dartslegende Raymond van Barneveld en andere landgenoten moet het woensdag stukken beter.

Alle tourkaarthouders en wat reserves kwamen dinsdag in het Duitse Hildesheim bij elkaar voor Players Championship 26. Het vloertoernooi bleek meteen een scherprechter voor de Nederlandse darters die in voorbereiding zijn op het televisietoernooi in Amsterdam. Voor het begin van de derde ronde lagen alle topnamen op twee na er al uit. Michael van Gerwen was de eerste die sneuvelde.

Raymond van Barneveld

Van Barneveld begon nog wel aardig met een 6-2 zege op Adam Hunt, maar zijn niveau hield in die partij al niet over (net aan 90 gemiddeld). Vervolgens was het tegen de Belg Kim Huybrechts weer niet best. Met ruim 86 gemiddeld verloor de 57-jarige Hagenaar kansloos met 6-0 en was het einde verhaal. Woensdag heeft hij tijdens Players Championship 27 in hetzelfde Hildesheim de laatste kans op een goede generale voor Amsterdam.

Wattimena en Doets

Hetzelfde overkwam Kevin Doets en Jermaine Wattimena. Zij spelen tegen elkaar in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals, maar moesten dinsdag al snel zitten. Wattimena verloor in de eerste ronde al van Mickey Mansell. Doets kwam een rondje verder, maar was ook klaar toen Sam Spivey met 6-4 te sterk was voor de in Zweden wonende Doets.

Danny Noppert en Wessel Nijman

Van de Nederlanders die meedoen aan het 'thuistoernooi', hielden alleen Danny Noppert en Wessel Nijman de Nederlandse eer hoog tijdens PC26 in Hildesheim. Nijman, vrijdag de tegenstander van Van Gerwen, gooide zich simpel langs Jim Williams en Stefaan Henderyck. Ook Noppert haalde wél de derde ronde, door achtereenvolgens van Dominik Gruellich en Jitse van der Wal te winnen.

