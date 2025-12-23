Waar Bart Nolles en Koert Westerman het WK darts aan elkaar lullen in Nederland, doet Emma Paton dat al sinds jaar en dag in Engeland. De populaire presentatrice maakt de tongen los in het Alexandra Palace met enkele schitterende outfits.

Paton heeft zelf een sportverleden, ze liep de 400 meter op nationaal niveau. Toch schopte ze het niet tot de profs, maar via een andere route kwam ze alsnog in de topsport terecht. Als presentatrice. Haar reis begon in 2012 bij Sky Sports, waar ze verschillende dingen deed. Paton werd bij het darten de opvolgster van de populaire Laura Woods, die in 2022 wegging.

Emma Paton straalt in schitterende outfits

Dat Paton populair is, blijkt wel. Sinds het vorige WK steeg het aantal volgers op Instagram met bijna 100.000. Inmiddels heeft ze drie ton aan fans op het sociale medium. Die trakteert ze heel het WK al op verschillende kiekjes van haar outfits. En die vallen behoorlijk in de smaak.

"Emma, ​​je bent echt buitengewoon, absoluut prachtig", reageert iemand onder de laatste post. Ze droeg daarop een zwarte jurk met glinsters en strikjes op de mouwen. "Zo ontzettend mooi als altijd", schrijft een volger. Een ander houdt het liever bij het darten: "Het lijkt een prachtige dag te worden."

Manusje van alles

De 31-jarige is niet alleen te zien bij het darten op Sky Sports. Verder doet ze ook tennis, WWE én voetbal. Onlangs maakte Paton zelf een transfer. Ze is namelijk sinds kort de presentatrice van de Premier League Show, een programma over 's werelds beste voetbalcompetitie. Dat doet ze samen met Julian Warren.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.