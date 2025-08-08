Veel dartskenners kennen Emma Paton (30) al. Zij presenteert dartsprogramma's bij het Engelse Sky Sports. Tijdens de speelavond van de Premier League Darts in Ahoy werd ze luid toegejuicht in Rotterdam. Ook het voetbalpubliek zal Paton nu leren kennen.

Paton heeft bij Sky Sports namelijk meer verantwoordelijkheden gekregen. Ze 'promoveert' naar uitzendingen omtrent de Premier League, de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Op de zender wordt er op elke werkdag van 18.00 tot 19.00 uur (Nederlandse tijd) een nieuw programma uitgezonden over de Premier League. Paton en Julian Warren zijn om en om de presentator.

'De koningin van Alexandra Palace'

Paton wordt in Engelse media weleens 'de koningin van Alexandra Palace' genoemd. Het wereldkampioenschap darts van de bond PDC wordt gehouden in dat gebouw te Londen. Die bijnaam moet ze wel delen met dartster Fallon Sherrock, de eerste vrouw ooit die bij het PDC-WK een partij won. Paton heeft ook programma's gepresenteerd over tennis, worstelen en algemeen sportnieuws.

Paton werkt al sinds 2012 bij Sky, vanaf 2019 is ze zich meer bezig gaan houden met presenteren. Het scheelde niet veel of Paton was een concurrente van de Nederlandse atlete Lieke Klaver geweest. Op haar universiteit hield ze zich bezig met de 400 meter, alleen ze kwam te kort. Dus koos de Engelse voor een baan in de journalistiek, om zo toch dicht bij sport te zijn.

Ahoy

Net als de acht darters reist Paton constant mee met de Premier League Darts. Dat betekent dat ze de nodige steden ziet in het Verenigd Koninkrijk, maar dus ook op het vaste land. Zo was Paton te zien op het podium in Ahoy Rotterdam, waar de elfde speelavond van 2025 plaatsvond. En dat vonden de fans - veelal gekleed in het oranje - wel interessant. Telkens als zij op het grote scherm in beeld kwam, klonk er gejuich.

De presentatrice kon zelf ook wel lachen om de aandacht die ze kreeg in Rotterdam. Stage Official Owen Binks plaatste op zijn Instagram een story met de tekst "Het is duidelijk wie de publiekslieveling was gisteravond" en daarbij een video van het publiek terwijl Paton in beeld te zien is. Paton reageerde hierop met smileys die huilen van het lachen.