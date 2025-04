Populaire topdarter bevestigt goede vorm met winst op Euro Tour; tweede titel van 2025

Stephen Bunting heeft zijn tweede titel van 2025 gepakt. De Engelsman won zondagavond Euro Tour 3 in Riesa, door Nathan Aspinall in de finale te verslaan. Eerder dit jaar won hij al de Bahrain Darts Masters.

Bunting had het geluk dat hij pas in de halve finale zijn eerste topper tegenkwam. The Bullet won net aan (7-6) van Luke Humphries, de nummer één van de wereld. Cool Hand stond deze winter nog in de finale van het WK darts.

Aspinall kende een lastigere route naar de finale. Al in de achtste finale kwam hij Gerwyn Price tegen, die met 6-5 aan de kant werd gezet. The Asp was in de eindstrijd niet opgewassen tegen Bunting. Het werd 8-5 in Duitsland.

Darteritus bij Van Gerwen

Bij de Premier League Darts had Michael van Gerwen nog de nodige moeite met de darteritus waar Aspinall aan lijdt. Dat is een aandoening waarbij darters de pijlen niet uit hun hand krijgen. "Het was best wel moeilijk (om met Aspinalls darteritus om te gaan, red.). Ik had het niet zo erg verwacht. Ik ging er gewoon niet goed mee om, kwam niet in m'n ritme. Ik baalde ervan dat ik er geïrriteerd van werd."

Van Gerwen zei in datzelfde gesprek met Sportnieuws.nl niet snel een nieuwe Nederlandse wereldkampioen te verwachten. Er is één darter die het eventueel zou kunnen worden, maar dan moet er wel iets veranderen: "Natuurlijk, Gian van Veen... Maar dan zal hij het ook een keer op het podium door moeten trekken qua goede resultaten."

Nederlanders in Riesa

De Nederlanders kwamen niet zo ver in Riesa. Wessel Nijman deed het het beste met een plek in de kwartfinale, waarin hij het hoofd moest buigen voor Humphries. Raymond van Barneveld verloor in de achtste finale van Karel Sedlacek. De Tsjech had eerder al Danny Noppert en Jermaine Wattimena uit het toernooi geknikkerd.