Danny Noppert en Gian van Veen toonden zich een waar team namens Nederland op de World Cup of Darts. Qua uitstraling was het 'zeker het beste Nederlandse team ooit' op de World Cup, is ex-profdarter Vincent van der Voort ervan overtuigd. Maar de voormalig deelnemer heeft ook een puntje van kritiek.

"Zo'n halve finale halen is een goede prestatie, want het was de afgelopen jaren geen feest. Alleen zijn we met het Nederlandse darts wel in een fase terecht gekomen dat we hier al blij mee zijn. Dat hadden we een paar jaar geleden niet, toen kwamen we voor de titel. Als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in de halve finale uitgeschakeld waren, was het een zware teleurstelling", schetst Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Pijnlijke conclusie

"Nu zijn we er blij mee dat we op de finaledag nog speelden. Dat was een tijdje geleden. Maar daar zitten we nu wel met het Nederlandse darten", trekt hij een pijnlijke conclusie. Wel is de dartsanalist blij met hoe Van Veen en Noppert zich gepresenteerd hebben op de World Cup. "Ze pasten echt goed bij elkaar. Ze hadden het beste teamgevoel ooit, denk ik. Qua uitstraling zeker. Ze zullen allebei beseffen dat ze een hele grote kans hebben laten liggen en daar zullen ze goed ziek van zijn."

Speciale boodschap Raymond van Barneveld

De goede prestaties van de debuterende Van Veen en 'stille kracht' Noppert kwam wellicht mede door een opmerkelijke actie van Van Barneveld, zag Van der Voort. "Hij stuurde Gian nog een videoboodschap tijdens het toernooi. Met succeswensen en dat hij trots op ze was. Dat is heel lief, want hij hóéft dat niet te doen hè. Maar een berichtje is ook goed, dit is wel écht typisch Raymond. Een heel goed gebaar."

