Gian van Veen en Danny Noppert slaagden er zondagavond niet in om de finale op de World Cup of Darts te halen. De Nederlandse topdarters waren in goede vorm, maar tegen Wales kwam daar niks van terecht, zo erkenden ze zelf. "Dit steekt nog wel even."

Wales was, zeker in het begin, totaal onherkenbaar. Nederland kwam, mede daardoor, wel op voorsprong, maar echt uitbouwen lukte niet. “Zij waren ook echt niet goed. We kwamen nog voor en stonden 3-4 voor, maar het had 2-5 of 1-6 moeten zijn", vindt Van Veen. "Dat frustreerde. Elke keer als zij slecht aan de leg begonnen, dan wilde ik er overheen. Als je dan zelf ook slecht begint, dan frustreert dat.”

Noppert is het daarmee eens. “Je wil dan misschien te veel en je legt jezelf te veel druk op. Dan trek je alles eronder. Dat is het denk ik.” The Freeze stak ook de hand in eigen boezem. “Voor mijn gevoel heb ik steken laten vallen op de dubbels, die ik normaal wel raak. Zo’n 56, 60. Normaal gaan die uit. Dat doe ik nu niet. Echt zonde.”

Forceren

Ook Van Veen had niet het lekkere gevoel dat er de rest van het weekend wel was. “Ik voelde me de hele wedstrijd niet goed. Telkens haalde ik de triple niet en zat ik er een eind onder. Waar het aan ligt geen idee. Ik was echt aan het forceren, maar als ik dat niet zou doen zou ik misschien wel nog lager zitten. Als ik dan de triple raakte zat ‘ie er vaak hoog in, waardoor ik er moeilijk iets bij kon gooien. Finishend was het nog oké, met bijvoorbeeld die 74 in twee pijlen. Die heb je nodig, maar dan begin je daarna weer 59 of 58.”

“Van te voren hadden we getekend voor een halve finale, maar op dit moment voelt dat niet zo", stelt Noppert. Voor hem is het mislopen van de finale extra zuur: hierdoor plaatst hij zich (nog) niet voor de Grand Slam of Darts. "Ik was er niet mee bezig, maar nu denk je er wel aan. Dan ben je zo dichtbij."

Complimenten

Vooral het feit dat het eigen niveau tegenviel, zal nog wel even door de hoofden van de Nederlanders spoken. "Wij kunnen zoveel makkelijker", weet Noppert. "Ik betrek het altijd op mezelf en dat heb ik de afgelopen dagen ook gedaan. Ik heb Gian veel complimenten gegeven en daarmee deed ik mezelf misschien een beetje te kort.”

Het duo genoot van het weekend, maar gelijk na afloop overheerst de teleurstelling. Toch kijken ze al voorzichtig uit naar volgend jaar. “We hopen dat we volgend jaar weer samen mogen gooien. Als we een handtekening kunnen zetten, dan doen we dat direct. We gaan het zien.”