De Players Championship Finals is het laatste majortoernooi van het jaar, voordat het WK darts begint. Voor de 64 deelnemers in Minehead een laatste kans om aan de vorm en het vertrouwen te werken. Tien Nederlanders doen een gooi naar de titel en het bijbehorende prijzengeld, dat riant te noemen is.

Ter vergelijking: de Grand Slam of Darts keerde 'maar' 56.000 euro meer uit aan alle deelnemers dan op de PC Finals. De totale prijzenpot is in Minehead namelijk 600.000 pond, in totaal zo'n 680.000 euro. De tien Nederlanders die er om strijden, zijn: Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Jermaine Wattimena, Wesley Plaisier en Kevin Doets. Een grote naam ontbreekt: Michael van Gerwen.

Geen Michael van Gerwen

De nummer drie van de wereld plaatste zich voor het eerst sinds het ontstaan van het toernooi in 2009 niet. Hij was op de 34 vloertoernooien afgelopen jaar niet goed genoeg of domweg niet aanwezig. Van Gerwen verzamelde daardoor te weinig prijzengeld om tot de beste 64 darters van het jaar te horen. Dat had mede te maken met zijn fysieke problemen én het gedoe in zijn privéleven. Hij is namelijk in een scheiding verwikkeld met zijn ex-vrouw Daphne en heeft daardoor meer kopzorgen over zijn kinderen.

Danny Noppert en Gian van Veen in topvorm

Maar de tien andere landgenoten gaan in Minehead Nederland goed vertegenwoordigen. Met Noppert en Van Veen staan er inmiddels liefst twee extra Nederlanders in de top-tien van de wereld. Zij zijn in topvorm en hopen op een majortitel in hun prijzenkast. Van Veen won in oktober nog het EK darts, terwijl Noppert op de recente Grand Slam tot de halve finales reikte. Luke Humphries is de regerend kampioen van de Players Championship Finals.

Prijzengeld Players Championship Finals

Eerste ronde: 3400 euro

Tweede ronde: 7300 euro

Derde ronde: 11.300 euro

Kwartfinale: 22.600 euro

Halve finale: 34.000 euro

Verliezend finalist: 68.000 euro

Winnaar: 136.000 euro

Loting Nederlanders in eerste ronde

Niels Zonneveld - Nick Kenny 4-6

Wessel Nijman - Richard Veenstra 5-6

Danny Noppert - Ricky Evans 6-2

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma 3-6

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld 6-3

Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier 6-3

Kevin Doets - Callan Rydz 6-4

Loting Nederlanders in tweede ronde

Richard Veenstra v Nathan Aspinall

Gian van Veen v Krzysztof Ratajski

Jermaine Wattimena v Ryan Joyce

Danny Noppert v Madars Razma

