Jermaine Wattimena staat in de kwartfinale van de Players Championship Finals. Ryan Searle ging eraan in Minehead: 10-8. Daarvoor werd Danny Noppert in de derde ronde uitgeschakeld door Nathan Aspinall. The Freeze knokte voor wat hij waard was, maar het was net niet genoeg: 10-8 voor The Asp.

Voor de kijkers werd deze pot tussen de Nederlandse en Engelse topdarter een amusante rollercoaster. The Asp kwam op 2-0, Noppert knokte zich naar 4-2 en na tien legs was het weer in evenwicht: 5-5.

Weer nam de Engelsman een voorsprong (8-5), waarna het wachten was op een comeback van Noppert. Maar het bleek net te veel gevraagd om twee breaks terug te brengen tot nul. The Asp bleef aan de goede kant van de score en prikte zijn eerste legpijl in de D18. Noppert was met 100 gemiddeld Aspinall nog wel de baas (96,8).

Jermaine Wattimena

Ook Wattimena keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar hem lukte het wel om de boel om te draaien. Het ging van 4-2 in Engels voordeel naar 6-5 voor The Machine Gun. Uitgerekend in de slotleg (bij 9-8) haperde het enorm bij Searle, die amper nog trebles raakte. Eén matchdart was voldoende voor Wattimena.

Tien Nederlanders

Vier Nederlanders maakten zaterdagmiddag nog kans om de laatste zestien te bereiken en daarvan slaagden alleen Noppert en Jermaine Wattimena in hun missie. Richard Veenstra en Gian van Veen taaiden af in de middagsessie.

Dit majortoernooi in Minehead is niet alleen sportief, maar ook financieel zeer aantrekkelijk. Waar uitschakeling in de eerste ronde slechts 3400 euro oplevert, tikt het later in het toernooi flink aan. De winnaar van Players Championship Finals schrijft 136.000 euro bij op de rekening en ook op de ranglijst, PDC Order of Merit.

