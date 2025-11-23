De 64 beste darters van 2025 nemen het tijdens de Players Championships Finals tegen elkaar op. Tien Nederlanders begonnen aan de laatste major voor het WK darts. Jermaine Wattimena moest als laatste overgebleven Nederlander de eer redden op de finale-avond. Dit mislukte echter compleet. Check hier de uitslagen.
Omdat er in zo'n korte tijd, zoveel wedstrijden moesten worden gespeeld, werden de eerste drie rondes op twee borden tegelijkertijd gegooid. Daardoor vlogen de uitslagen de kijkers om de oren. Veel Nederlanders moesten al vroeg het hoofd buigen. Onder meer Raymond van Barneveld lag er al na één ronde uit. Van Veen schakelde titelverdediger Luke Humphries in de eerste ronde uit, maar boog daarna het hoofd tegen 'Barney-beul' Krzysztof Ratajski.
Uitslagen Players Championship Finals
Vrijdagmiddag 21 november
Bord 1
Rob Cross - Sebastian Bialecki 2-6
Dave Chisnall - Ryan Joyce 4-6
Mike De Decker - Cam Crabtree 5-6
Danny Noppert - Ricky Evans 6-2
James Wade - Mickey Mansell 6-3
Jonny Clayton - James Hurrell 3-6
Ross Smith - Ryan Meikle 6-1
Bord 2
Bradley Brooks - Martin Lukeman 6-1
Andrew Gilding - Dom Taylor 6-5
Scott Williams - Ian White 6-2
Niels Zonneveld - Nick Kenny 4-6
Kevin Doets - Callan Rydz 4-6
Cameron Menzies - Adam Lipscombe 1-6
Brendan Dolan - Daryl Gurney 3-6
Luke Woodhouse - Alan Soutar 6-2
William O'Connor - Ricardo Pietreczko 3-6
*Eigenlijk zou Niko Springer tegen Ross Smith spelen in de eerste ronde, maar de Duitser heeft zich ziek afgemeld. Hij werd vervangen door eerste reserve Ryan Meikle.
Bord 1
Martin Schindler - Michael Smith 6-4
Josh Rock - Gabriel Clemens 6-3
Gerwyn Price - Max Hopp 6-2
Stephen Bunting - Ritchie Edhouse 6-2
Jeffrey de Graaf - Luke Littler 6-1
Gian van Veen - Luke Humphries 6-5
Karel Sedlacek - Nathan Aspinall 6-3
Bord 2
Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier 6-3
Ryan Searle - Darren Beveridge 6-1
Wessel Nijman - Richard Veenstra 5-6
Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld 6-3
Dirk van Duijvenbode - Madars Razma 3-6
Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde 6-2
Joe Cullen - Peter Wright 3-6
Damon Heta - Justin Hood 4-6
Chris Dobey - Keane Barry 6-1
Zaterdag 22 november, tweede ronde
Bord 1
Stephen Bunting v Daryl Gurney 4-6
Peter Wright v James Wade 4-6
Richard Veenstra v Nathan Aspinall 0-6
Gerwyn Price v Sebastian Bialecki 6-1
Ross Smith v Luke Littler 3-6
Gian van Veen v Krzysztof Ratajski 5-6
Josh Rock v Scott Williams 6-0
Bord 2
James Hurrell v Luke Woodhouse 6-1
Adam Lipscombe v Bradley Brooks 6-2
Ryan Searle v Callan Rydz 6-5
Jermaine Wattimena v Ryan Joyce 6-2
Martin Schindler v Nick Kenny 6-4
Ricardo Pietreczko v Gary Anderson 6-5
Justin Hood v Andrew Gilding 5-6
Chris Dobey v Cam Crabtree 6-5
Danny Noppert v Madars Razma 6-1
Avondsessie, derde ronde
Bord 1
Gerwyn Price - Martin Schindler 10-6
Nathan Aspinall - Danny Noppert 10-8
Luke Littler - Ricardo Pietreczko 10-6
Krzysztof Ratajski - Josh Rock 8-10
Bord 2
Daryl Gurney - Adam Lipscombe 10-9
Andrew Gilding - James Wade 10-6
Jermaine Wattimena - Ryan Searle 10-8
Chris Dobey - James Hurrell 10-5
Uitslagen kwartfinales:
Gerwyn Price - Daryl Gurney 10-6
Luke Littler - Chris Dobey 10-5
Nathan Aspinall - Josh Rock 10-8
James Wade - Jermaine Wattimena 8-10
Uitslagen halve finales
Gerwyn Price - Luke Littler 8-11
Nathan Aspinall - Jermaine Wattimena 11-2
Uitslag finale:
Littler - Aspinall 11-8