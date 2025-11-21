Met de start van de Players Championship Finals komt ook de finale van het jeugd-WK eraan. Zondag is de finale tussen Gian van Veen en Beau Greaves. Een Nederlandse man tegen een Engelse vrouw. Dat wordt niet zomaar een uitgemaakte zaak. Van Veen weet dondersgoed voor welke klus hij staat. Hij kreeg op de Grand Slam of Darts al een voorproefje.

Van Veen is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door en kijkt daarin vooruit naar de finale, die tussen de halve finales en finale van de Players Championship Finals gespeeld wordt op het grote podium in Minehead. Van Veen is titelverdediger, maar krijgt met Beau Greaves een tegenstander van formaat. Op de Grand Slam moest Van Veen tegen Lisa Ashton, een andere vrouwelijke darter. "Ik heb een voorproefje gehad tegen haar. De fans waren toen ook niet bepaald voor mij", ervoer Van Veen in Wolverhampton.

'Zij is echt twee klasses beter'

Hij won ternauwernood met 5-4, maar werd vanwege een veel slechter legsaldo uitgeschakeld in de groepsfase. De hype rond Greaves werd nog groter op de Grand Slam, omdat ze Michael van Gerwen en Gary Anderson in haar groep sensationeel partij bood. De fans kozen toen ook massaal haar kant en dus kan Van Veen zijn borst natmaken in Engeland. "Ze zullen ook weer op haar hand zijn. Dat is prima, dat weet ik van tevoren. Tegen Beau maakt dat niet uit. Ik denk dat zij ook twee klasses beter is dan Ashton. Dus ja; het is een vrouw. Maar ik ga ervan uit dat zij 100 tot 105 gemiddeld gaat gooien, dus dáár moet ik dan van winnen."

'Een hele mooie, wijze les'

Volgens ex-prof Vincent van der Voort doet Van Veen er verstandig aan om het feit dat Greaves een vrouw is, helemaal te vergeten. "Streep dat maar weg hoor, ze is echt bruut goed. Je moet zelf goed spelen, wil je van haar winnen. Ik denk dat je het gewoon moet zien als een hele mooie, wijze les die je daar kan halen. Om te zien hoe ver je zelf mentaal bent en het voor de tweede keer kan winnen. Mocht Gian de finale verliezen, dan zal niemand zeggen: 'Hoe kun je daar nou van verliezen?'."

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.