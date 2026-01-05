Het WK darts was dit jaar een groot succes. Luke Littler won de grootste hoofdprijs ooit van maar liefst één miljoen pond. De grote PDC-baas Eddie Hearn was ook tevreden en hij belooft zelfs dat de ontwikkeling van het prijzengeld nog verder zal gaan.

Littler schreef afgelopen zaterdag het grootste WK darts ooit op zijn naam, in allerlei opzichten. De Engelsman versloeg Gian van Veen en pakte daardoor 1 miljoen pond. Dat is het dubbele van wat Littler vorig jaar verdiende met de winst. In totaal was de prijzenpot 5 miljoen pond en deden er 128 spelers mee aan het toernooi. Eddie Hearn, samen met zijn zoon Barry Hearn eigenaar van het bedrijf Matchroom Sport, is als baas tevreden over de ontwikkeling van het WK darts en hij doet een belofte.

Prijzengeld WK darts

Tegenover Britse media vertelt Hearn dat hij blij is met hoe het prijzengeld van dit jaar terecht is gekomen. Hij stelt voor de komende jaren een doel om het prijzengeld nog meer te laten stijgen. Hearn wil als volgende doel maar liefst vijf miljoen pond voor de winnaar en een totale prijzenpot van honderd miljoen pond. De promotor verwacht dat dit doel binnen tien jaar gehaald wordt. Daarvoor moeten de twee belangrijkste geldschieters wel meewerken: de sponsoren en de eigenaar van de uitzendrechten Sky Sports.

Door de sponsoren en Sky Sports kon het prijzengeld naar deze hoogtes stijgen. Op dit moment heeft de PDC nog een contract van 125 miljoen pond met Sky Sports voor de uitzendrechten van het WK darts. Volgens Hearn moet de TV-zender in het volgende contract het dubbele betalen, wat weer gunstig is voor het prijzengeld. De promotor hoopt ook nog meer geld los te weken bij grote sponsoren als naamgever Paddy Power en BetMGM.

'Golf voor de werkende man'

Hearn noemt darts het 'golf voor de werkende man'. "Darts is geen sport meer waar andere mensen op neerkijken. Dikke mannen die roken en drinken op het podium is iets van 25 jaar geleden. Het is ongelofelijk wat we met deze sport hebben neergezet", zegt een trotse Hearn.