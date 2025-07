Luke Littler heeft een probleem. Dat is de mening van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Het imago van de jongste wereldkampioen ooit (18) brokkelt steeds verder af. "Dat is wel een probleempje, zeker omdat hij nog zo lang door moet", zegt de Nederlandse ex-profdarter.

Eerst leek de impopulaire Littler vooral in Duitsland uitgefloten te worden, maar afgelopen weekend merkte Van der Voort in New York ook dat de jonge Engelsman het te verduren kreeg van de dartsfans in de zaal. "Ik heb 'm na afloop nog achter de schermen zien zitten. Die was niet blij. Hij heeft inmiddels wel een probleempje. Hij is alleen in Engeland populair en ook daar niet overal. Voor de rest wordt hij uitgefloten, ook in Amerika."

Luke Littler laat nieuwe vriendin zien tijdens trip naar Verenigde Staten voor US Darts Masters Luke Littler gaat in de komende dagen proberen om revanche te nemen op de teleurstellende World Cup of Darts. De Engelsman doet mee aan de US Darts Masters en hij heeft een belangrijke supporter bij zich: zijn nieuwe vriendin.

'Het is toch vervelend als niemand je iets gunt'

Dat is volgens Van der Voort ook problematisch voor zijn imago. "Er zal iets moeten gebeuren dat hij iets meer het publiek achter zich krijgt. Het is toch vervelend als je elke keer overal komt en niemand gunt je wat." De ervaren Nederlander (49) is het met presentator Damian Vlottes eens dat Littler er ook zelf een onderdeel in is. Door op het podium rare dingen te doen, zoals tegen Jules van Dongen 120 uitgooien met drie keer tops. Maar vooral zijn uitspraken zetten soms kwaad bloed bij de fans.

Topdarter Luke Littler is openhartig over partner: 'We hadden duidelijk geen klik' Luke Littler en Luke Humphries werden als het Engelse team bij de World Cup of Darts in hun eerste pot uitgeschakeld, door Duitsland. Terwijl zij de nummers 1 en 2 van de wereld zijn. Dat leverde de Lukes veel hoongelacht en verwijten op. Littler doet nu zijn zegje.

'Die jongen moet nog veel leren'

"De dingen die hij doet en zegt, helpen allemaal niet mee. Dan krijg je mensen tegen je. Die jongen moet nog een hoop leren en daarom is het zonde dat hij niet de juiste mensen om zich heen heeft die hem vertellen wat goed is om te doen en wat niet. Dat is wel belangrijk. Op je achttiende ben je nog lang niet uitgeleerd, ook al denk je op die leeftijd vaak van wel. Later kom je er achter dat bijvoorbeeld je ouders in heel veel dingen tóch gelijk hadden."

Topdarter Michael van Gerwen beleeft 'emotioneel moment' na relatiebreuk: 'Alles kwam eruit' Michael van Gerwen keerde afgelopen weekend in New York na een hectische periode weer terug als darter. De 36-jarige Nederlander beleefde bij de US Darts Masters een 'emotionele comeback'. Van Gerwen ligt sinds een maand in scheiding net zijn ex-vrouw Daphne. Hoe wordt er teruggekeken op zijn veelbesproken rentree?

Beluister de podcast

Benieuwd wat Vincent van der Voort en Damian Vlottes over de rentree van Michael van Gerwen te zeggen hebben? In de nieuwe aflevering van de Darts Draait Door-podcast gaat het er uitgebreid over. Ook wordt de US Darts Masters uitgebreid geanalyseerd en wordt er vooruitgeblikt op de laatste plekjes die verdeeld worden voor de World Matchplay. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcast.