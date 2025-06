Luke Littler en Luke Humphries werden als het Engelse team bij de World Cup of Darts in hun eerste pot uitgeschakeld, door Duitsland. Terwijl zij de nummers 1 en 2 van de wereld zijn. Dat leverde de Lukes veel hoongelacht en verwijten op. Littler doet nu zijn zegje.

De Lukes zijn elkaars grootste concurrenten bij individuele toernooien. Was het wellicht daarom lastig om als team te opereren? Of zijn ze qua persoonlijkheid niet compatible? Gerwyn Price, van het Welshe team, had wel een verklaring voor het matige presteren van Engeland.

"Ik denk dat je een band nodig hebt. Je hebt dat kameraadschap buiten het podium nodig, een echte connectie. Toen we op de eerste dagen arriveerden, waren er maar twee spelers die niet samen aankwamen, niet samen zaten, niet als een team speelden – ik zeg niet wie het waren – maar ze wonnen hun eerste wedstrijd niet", vertelde Price aan Online Darts.

Geen klik

Tegen datzelfde platform reageert Littler vanuit New York, waar dit weekend een World Series-evenement wordt gehouden, op het mislukte toernooi. "Ik wil niet al 4,5 uur in de zaal aanwezig zijn", zegt Luke the Nuke.

"Maar zo pakt Humphries het wel aan. Hij heeft nou eenmaal zoveel tijd nodig. Voor mij is 2,5 uur wel genoeg. Maar ja, het is overduidelijk: we hadden geen klik. Maar ik ben er van overtuigd dat we een nieuwe kans gaan krijgen."

Locatie

Daarna krijgt de regerend wereldkampioen de vraag of er in de dartswereld te heftig is gereageerd op de uitschakeling. Het was immers maar één wedstrijd. "Duitsland speelde prima. Ze waren er klaar voor. Wat mij betreft, het was allemaal nieuw voor me. Een ander podium, een ander toernooi. Het zat er gewoon niet in. Laten we hopen dat er volgend jaar een nieuwe locatie wordt gekozen."

Duitsland

Met die opmerking benadrukt Littler dat hij er niet van houdt om in Duitsland te spelen. Hij wordt om een of andere redenen uitgefloten door een deel van het Duitse publiek. Eerder dit jaar kondigde hij aan voortaan toernooien in het land te mijden. Voor de World Cup of Darts trok hij dat dreigement dus in.

