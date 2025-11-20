De Players Championship Finals beginnen vrijdagmiddag. De 64 beste darters van afgelopen jaar op de 34 vloertoernooien nemen het volgens de plaatsingslijst tegen elkaar op. Gian van Veen, één van de tien Nederlandse darters die meedoet in Minehead, speelt één schitterend extra duel. Check hier het programma en het schema.
Te beginnen met de reden waarom Van Veen een wedstrijd extra moet spelen. Hij plaatste zich ruim een maand geleden voor de finale van het jeugd-WK, die traditioneel op de finale-avond van de Players Championship Finals gehouden wordt. Wat zijn prestaties ook worden bij de PC Finals, hij zal zondag 23 november sowieso op het podium in Minehead staan. Hij neemt het namelijk in de finale van het jeugd-WK op tegen Beau Greaves, een loodzware tegenstander. Van Veen is wel titelverdediger en kan dus met het bijltje hakken.
Twee borden tegelijkertijd
Vrijdagmiddag 21 november begint de Players Championship Finals met de eerste ronde. Daar worden in no-time 32 wedstrijden afgewerkt op verschillende podia. Er zijn twee borden waar tegelijkertijd op wordt gegooid. Viaplay is in Nederland waar live naar de PC Finals gekeken kan worden, maar niet alle wedstrijden in de eerste twee rondes kunnen worden uitgezonden. In ieder geval niet tegelijkertijd. De Engelse regie in Minehead zal veelal schakelen tussen beide borden.
Programma eerste ronde Players Championship Finals
Vrijdagmiddag 21 november, vanaf 13.45 uur
Bord 1
Rob Cross - Sebastian Bialecki
Dave Chisnall - Ryan Joyce
Mike De Decker - Cam Crabtree
Danny Noppert - Ricky Evans
James Wade - Mickey Mansell
Jonny Clayton - James Hurrell
Ross Smith - Ryan Meikle*
Bord 2
Bradley Brooks - Martin Lukeman
Andrew Gilding - Dom Taylor
Scott Williams - Ian White
Niels Zonneveld - Nick Kenny
Kevin Doets - Callan Rydz
Cameron Menzies - Adam Lipscombe
Brendan Dolan - Daryl Gurney
Luke Woodhouse - Alan Soutar
William O'Connor - Ricardo Pietreczko
*Eigenlijk zou Niko Springer tegen Ross Smith spelen in de eerste ronde, maar de Duitser heeft zich ziek afgemeld. Hij wordt vervangen door eerste reserve Ryan Meikle.
Vrijdagavond 21 november, vanaf 20.00 uur
Bord 1
Martin Schindler - Michael Smith
Josh Rock - Gabriel Clemens
Gerwyn Price - Max Hopp
Stephen Bunting - Ritchie Edhouse
Jeffrey de Graaf - Luke Littler
Gian van Veen - Luke Humphries
Karel Sedlacek - Nathan Aspinall
Bord 2
Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier
Ryan Searle - Darren Beveridge
Wessel Nijman - Richard Veenstra
Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld
Dirk van Duijvenbode - Madars Razma
Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde
Joe Cullen - Peter Wright
Damon Heta - Justin Hood
Chris Dobey - Keane Barry
Zaterdag 22 november
Middagsessie (vanaf 13.45 uur): tweede ronde
Avondsessie (vanaf 20.00 uur): derde ronde
Zondag 23 november
Middagsessie (vanaf 13.45 uur): kwartfinales
Avondsessie (vanaf 20.00 uur): Halve finales en finale*
*Tussen de halve finales en finale spelen Gian van Veen en Beau Greaves de finale van het jeugd-WK
Speelschema Players Championship Finals
De Players Championship Finals worden helemaal afgewerkt via het plaatsingsschema. De nummer 1 speelt eerst tegen de nummer 64 en treft dan de winnaar van het duel tussen de nummers 32 en 33, enzovoorts. Dat schema ziet er als volgt uit.
(1) Gerwyn Price - (64) Max Hopp
(32) Rob Cross - (33) Sebastian Bialecki
(16) Martin Schindler - (49) Michael Smith
(17) Niels Zonneveld - (48) Nick Kenny
(8) Stephen Bunting - (57) Ritchie Edhouse
(25) Brendan Dolan - (40) Daryl Gurney
(9) Cameron Menzies - (56) Adam Lipscombe
(24) Bradley Brooks - (41) Martin Lukeman
(4) Ross Smith - (65) Ryan Meikle
(29) Jeffrey de Graaf - (36) Luke Littler
(13) William O'Connor - (52) Ricardo Pietreczko
(20) Gary Anderson - (45) Mario Vandenbogaerde
(5) Chris Dobey - (60) Keane Barry
(28) Mike De Decker - (37) Cam Crabtree
(12) Jonny Clayton - (53) James Hurrell
(21) Luke Woodhouse - (44) Alan Soutar
(2) Wessel Nijman - (63) Richard Veenstra
(31) Karel Sedlacek - (34) Nathan Aspinall
(15) Danny Noppert - (50) Ricky Evans
(18) Dirk van Duijvenbode - (47) Madars Razma
(7) Gian van Veen - (58) Luke Humphries
(26) Krzysztof Ratajski - (39) Raymond van Barneveld
(10) Josh Rock - (55) Gabriel Clemens
(23) Scott Williams - (42) Ian White
(3) Damon Heta - (62) Justin Hood
(30) Andrew Gilding - (35) Dom Taylor
(14) Joe Cullen - (51) Peter Wright
(19) James Wade - (46) Mickey Mansell
(6) Jermaine Wattimena - (59) Wesley Plaisier
(27) Dave Chisnall - (38) Ryan Joyce
(11) Ryan Searle - (54) Darren Beveridge
(22) Kevin Doets - (43) Callan Rydz