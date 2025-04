Publiekslieveling WK darts en Cole Palmer-imitator zet grote stap richting nieuw succes

Darter Rashad Sweeting heeft goede zaken gedaan voor zichzelf. De darter van de Bahama's veranderde in een publiekslieveling op het WK darts van vorig jaar. Grote kans dat we de Cole Palmer-imitator opnieuw op het hoogste podium zullen zien.

Sweeting nam als grote onbekende deel aan het WK darts in Londen, maar ging als een van de sensaties weer naar huis. Dat kwam niet per se door zijn dartsprestaties, al speelde hij beter dan verwacht.

De eerste darter van de Bahama's ooit op het WK darts kreeg grote respect van het publieke nadat hij een onnodige 180'er gooide, waarvoor de hoofdsponsor 1000 pond naar een goed doel stortte. Hij vierde zijn maximale score door het typische juichen van voetballer Cole Palmer na te doen. De darter verloor met 3-1 in sets van de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf, maar heeft de harten van de fans veroverd.

Sweeting wéér op WK

Er is een behoorlijke kans dat Sweeting zich opnieuw plaatst voor het WK darts. Afgelopen weekend speelde hij zijn eerste professionele toernooi van het jaar. Dat deed hij met succes: hij schreef het tweede toernooi van de CDLC Tour in Panama op zijn naam en strandde in het eerste toernooi bij de laatste vier.

Hierdoor pakt hij de leiding in de dartstour van Zuid- en Centraal Amerika. De winnaar na drie weekenden, van in totaal zes toernooien, plaatst zich voor het WK darts. Een gelukje: de volgende twee toernooien worden in het thuisland van Sweeting gespeeld. Na de Bahama's reist het dartscircus af naar Chili.

Geschiedenis voor Argentinië

Het eerste toernooi van de regionale tour werd gewonnen door de Argentijn Jesús Salate, die een dag eerder ook al geschiedenis schreef. Samen met zijn koppelpartner Victor Guillin plaatste hij zich voor de World Cup of Darts. Het is de eerste keer dat er een team uit Argentinië afgevaardigd wordt op het WK darts voor landenteams.