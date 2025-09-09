Even leek Michael van Gerwen weer terug op niveau, maar de Nederlandse topdarter heeft zijn zege in Praag van zaterdag opgevolgd met één slechte en nu een hele matige partij. Tijdens Players Championship 26 in Hildesheim vloog hij er alweer in de eerste ronde uit.

Het niveau van Van Gerwen was niet zo slecht als tegen Josh Rock op de Euro Tour afgelopen weekend, want tegen Callan Rydz gooide hij dik vijf punten gemiddeld beter. Maar zijn 95.16 was niet genoeg om een prima gooiende Rydz (100.23) te verslaan. De Nederlander verloor geflatteerd met 6-2 van de Engelsman.

In welke vorm voor eigen publiek?

Daarmee heeft Van Gerwen een slecht begin van een belangrijke week gemaakt. Vrijdag moet hij zich melden in Amsterdam, om voor eigen publiek de World Series of Darts Finals te beginnen met zijn wedstrijd tegen toptalent Wessel Nijman. Hij had de hoop om in Hildesheim tijdens de twee vloertoernooien op dinsdag en woensdag goed te presteren om zo aan zijn vorm en zelfvertrouwen te werken, maar heeft nog maar één toernooi over.

Druk op laatste voorbereiding

Tijdens Players Championship 27 op woensdag zal Van Gerwen alle puntjes meteen op de i moeten zetten om in betere vorm in de AFAS Live te kunnen verschijnen. Nijman verkeert namelijk in topvorm en is volgens Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort zelfs de lichte favoriet in hun onderlinge partij. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die om 16.00 uur online komt. Nijman won zijn eerste partij tijdens PC26 wél.

Van Gerwen in de problemen

Voor Van Gerwen begint de tijd ook nog eens te dringen op de vloer, want hij staat nog altijd ver buiten de plekken die hem toegang geven tot de Players Championship Finals eind november. Dat is het laatste major van het jaar én de traditionele voorbereiding op het grote WK. Van Gerwen valt met zijn uitschakeling in de eerste ronde tegen Rydz weer buiten de top-100, waar een plek bij de beste 64 nodig is. Hij zit dus alweer in de problemen.