Liefst dertien Nederlandse topdarters probeerden zich woensdag te plaatsen voor de World Series Finals in de AFAS Live in Amsterdam. Maar toen de rook in Milton Keynes was opgetrokken na het kwalificatietoernooi, bleef er nog maar één landgenoot over die zich mag melden voor het toernooi dat van 12 tot en met 14 september voor eigen publiek wordt gehouden.

Alleen Wessel Nijman overleefde vier potjes en mag zich in het deelnemersveld voegen. Daar komt hij de al geplaatste landgenoten Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Kevin Doets, Jermaine Wattimena en Danny Noppert tegen. Dat blijft de oogst qua Nederlanders op het Amsterdamse podium half september.

Geen Gian van Veen en Dirk van Duijvenbode

Grote namen waar veel van werd verwacht in het kwalificatietoernooi sneuvelden al snel of vlak voor het einde. Zo hoefde de als eerste geplaatste Gian van Veen nog maar één duel te winnen om ook naar de World Series Finals te mogen, maar verloor hij in zijn 'finale' van de Duitser Gabriel Clemens. Een ronde eerder sneuvelde ook Dirk van Duijvenbode in het zicht van de haven.

Michael Smith

Wereldkampioen van 2023, Michael Smith, deed ook een gooi naar één van de zes plekjes in Amsterdam. Hij was als tweede geplaatst in de loting, maar zag zijn ticket in de finale nar Cameron Menzies gaan. Ook geen Bully Boy in Nederland dus. Cor Dekker is naast Nijman de enige andere in Nederland geboren darter die het haalde. Hij komt echter al jaren uit voor Noorwegen en is dus geen 'echte'.

Zes namen naar Amsterdam

Met Clemens, Menzies, Dekker en Nijman voegden zich nog twee darters bij het deelnemersveld. Joe Cullen versloeg in zijn finale William O'Connor en Luke Woodhouse stuurde de Duitser Lukas Wenig huiswaarts zonder ticket. Nederlanders die de slag misten, zijn: Richard Veenstra, Patrick Geeraerts, Marvin van Velzen, Martijn Dragt, Maik Kuivenhoven, Berry van Peer, Jitse van der Wal, Jelle Klaasen, Christian Kist, Dennie Olde Kalter, Chris Landman en Niels Zonneveld.

Darts Draait Door

De zomervakantie is voorbij, dus richt de hele dartswereld zich op het traditioneel belangrijke najaar. Michael van Gerwen moet nog aan de bak om bijvoorbeeld de Players Championship Finals eind november te halen en zette tijdens het eerste vloertoernooi na zijn weken vol vakantie en festivals de eerste stap in de goede richting. Goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt samen met presentator Damian Vlottes de rentree van Van Gerwen en veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.