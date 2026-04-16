Raymond van Barneveld mag vrijdag weer opdraven tijdens een Euro Tour, dit keer in Sindelfingen. De gevallen topdarter gaat een bijzondere wedstrijd spelen in de eerste ronde: namelijk tegen Cameron Menzies. De twee darters staan erom bekend hun emoties niet altijd de baas te zijn, waarbij Menzies dat vaak botviert op zichzelf. De loting heeft de twee aan elkaar gekoppeld.

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april is de Euro Tour in het Duitse Sindelfingen. Gary Anderson is er als titelverdediger weer bij en stroomt in de tweede ronde in. Hij krijgt daar gezelschap van Premier League Darts-deelnemers Michael van Gerwen en Gian van Veen, die donderdagavond eerst nog in Rotterdam Ahoy moeten gooien. Van de Premier League-deelnemers zijn alleen Luke Littler en Luke Humphries er niet bij.

Menzies tegen Van Barneveld

De toppers komen allemaal pas in de tweede ronde voor het eerst het podium op, dus is het vooral uitkijken naar de wedstrijden in de eerste ronde vrijdag. Van Barneveld moet zien af te rekenen met de Schot Menzies, die nog altijd hinder ondervindt van zijn uitspatting op het WK darts in december, toen hij uit frustratie een tafeltje kapot sloeg op het podium en daarmee zijn hand en vingers blijvend beschadigde.

Teleurstelling is af te lezen

Menzies staat erom bekend zijn emoties niet onder controle te hebben, zowel als het goed of slecht gaat. De Schot wordt vaak labiel genoemd en hij weet zelf ook dat hij daar moeite mee heeft. Dat hij uitgerekend tegen Van Barneveld moet, past dan wel. De Nederlandse dartslegende (58) zit al jaren in een dip en staat vaker hoofdschuddend en met een sip gezicht op het podium dan dat hij vertrouwen en kracht uitstraalt. De wedstrijd kan dan ook bestempeld worden als het 'duel der emo-darters'.

Nederlanders

In de andere partijen neemt Jeffrey de Zwaan het op tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright en spelen Kevin Doets en Jurjen van der Velde het enige Nederlandse onderonsje. Wessel Nijman, die dinsdag nog Players Championship 10 won en in 2026 al op vier titels staat, stroomt ook in de eerste ronde in. Hij neemt het op tegen reservespeler Ian White, die de afwezige Ryan Joyce verving in de loting.

Loting Euro Tour Sindelfingen

Eerste ronde, vrijdag 17 april



Karel Sedlacek - Valters Melderis

Wessel Nijman - Ian White

Niels Zonneveld - Keane Barry

Krzysztof Ratajski - Michael Hurtz

Kevin Doets - Jurjen van der Velde

Andrew Gilding - Paul Krohne

Rob Cross - Mickey Mansell

Dave Chisnall - Petr Krivka



William O'Connor - Michael Unterbuchner

Joe Cullen - Maik Kuivenhoven

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan

Cameron Menzies - Raymond van Barneveld

Damon Heta - Madars Razma

Dirk van Duijvenbode - Kim Huybrechts

Daryl Gurney - Oskar Lukasiak

Niko Springer - Robin Masino



Tweede ronde, zaterdag 18 april



Mike De Decker - Ratajski/Hurtz

Jermaine Wattimena - Doets/Van der Velde

Ryan Searle - Nijman/White

Danny Noppert - Gurney/Lukasiak

Chris Dobey - Gilding/Krohne

Gary Anderson - Springer/Masino

Stephen Bunting - Cross/Mansell

Josh Rock - Zonneveld/Barry



Ross Smith - Menzies/Van Barneveld

Gerwyn Price - Chisnall/Krivka

Nathan Aspinall - Wright/De Zwaan

James Wade - Van Duijvenbode/Huybrechts

Gian van Veen - Cullen/Kuivenhoven

Michael van Gerwen - O'Connor/Unterbuchner

Martin Schindler - Heta/Razma

Jonny Clayton - Sedlacek/Melderis