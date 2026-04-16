Raymond van Barneveld mag vrijdag weer opdraven tijdens een Euro Tour, dit keer in Sindelfingen. De gevallen topdarter gaat een bijzondere wedstrijd spelen in de eerste ronde: namelijk tegen Cameron Menzies. De twee darters staan erom bekend hun emoties niet altijd de baas te zijn, waarbij Menzies dat vaak botviert op zichzelf. De loting heeft de twee aan elkaar gekoppeld.
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april is de Euro Tour in het Duitse Sindelfingen. Gary Anderson is er als titelverdediger weer bij en stroomt in de tweede ronde in. Hij krijgt daar gezelschap van Premier League Darts-deelnemers Michael van Gerwen en Gian van Veen, die donderdagavond eerst nog in Rotterdam Ahoy moeten gooien. Van de Premier League-deelnemers zijn alleen Luke Littler en Luke Humphries er niet bij.
Menzies tegen Van Barneveld
De toppers komen allemaal pas in de tweede ronde voor het eerst het podium op, dus is het vooral uitkijken naar de wedstrijden in de eerste ronde vrijdag. Van Barneveld moet zien af te rekenen met de Schot Menzies, die nog altijd hinder ondervindt van zijn uitspatting op het WK darts in december, toen hij uit frustratie een tafeltje kapot sloeg op het podium en daarmee zijn hand en vingers blijvend beschadigde.
Teleurstelling is af te lezen
Menzies staat erom bekend zijn emoties niet onder controle te hebben, zowel als het goed of slecht gaat. De Schot wordt vaak labiel genoemd en hij weet zelf ook dat hij daar moeite mee heeft. Dat hij uitgerekend tegen Van Barneveld moet, past dan wel. De Nederlandse dartslegende (58) zit al jaren in een dip en staat vaker hoofdschuddend en met een sip gezicht op het podium dan dat hij vertrouwen en kracht uitstraalt. De wedstrijd kan dan ook bestempeld worden als het 'duel der emo-darters'.
Nederlanders
In de andere partijen neemt Jeffrey de Zwaan het op tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright en spelen Kevin Doets en Jurjen van der Velde het enige Nederlandse onderonsje. Wessel Nijman, die dinsdag nog Players Championship 10 won en in 2026 al op vier titels staat, stroomt ook in de eerste ronde in. Hij neemt het op tegen reservespeler Ian White, die de afwezige Ryan Joyce verving in de loting.
Loting Euro Tour Sindelfingen
Eerste ronde, vrijdag 17 april
Karel Sedlacek - Valters Melderis
Wessel Nijman - Ian White
Niels Zonneveld - Keane Barry
Krzysztof Ratajski - Michael Hurtz
Kevin Doets - Jurjen van der Velde
Andrew Gilding - Paul Krohne
Rob Cross - Mickey Mansell
Dave Chisnall - Petr Krivka
William O'Connor - Michael Unterbuchner
Joe Cullen - Maik Kuivenhoven
Peter Wright - Jeffrey de Zwaan
Cameron Menzies - Raymond van Barneveld
Damon Heta - Madars Razma
Dirk van Duijvenbode - Kim Huybrechts
Daryl Gurney - Oskar Lukasiak
Niko Springer - Robin Masino
Tweede ronde, zaterdag 18 april
Mike De Decker - Ratajski/Hurtz
Jermaine Wattimena - Doets/Van der Velde
Ryan Searle - Nijman/White
Danny Noppert - Gurney/Lukasiak
Chris Dobey - Gilding/Krohne
Gary Anderson - Springer/Masino
Stephen Bunting - Cross/Mansell
Josh Rock - Zonneveld/Barry
Ross Smith - Menzies/Van Barneveld
Gerwyn Price - Chisnall/Krivka
Nathan Aspinall - Wright/De Zwaan
James Wade - Van Duijvenbode/Huybrechts
Gian van Veen - Cullen/Kuivenhoven
Michael van Gerwen - O'Connor/Unterbuchner
Martin Schindler - Heta/Razma
Jonny Clayton - Sedlacek/Melderis