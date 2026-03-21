Cameron Menzies probeert zijn carrière weer op de rails te krijgen, maar de gevolgen van zijn woede-uitbarsting op het WK blijven hem achtervolgen. De Schotse darter kampt nog altijd met klachten aan zijn hand en twijfelt of die ooit volledig zal herstellen.

De blessure ontstond nadat Menzies uit woede tegen de onderkant van een tafel sloeg na zijn nederlaag tegen Charlie Manby op het wereldkampioenschap. Daarbij sneed hij zijn hand open aan een scherp metalen onderdeeldat onder het tafelblad zat. Het voorval liep uit op een zware blessure waarvoor hij geopereerd moest worden. "Ze hebben mijn hand verder opengesneden om alle zenuwen en pezen te controleren. Ik had hem aan beide kanten doorgesneden en kreeg zo’n 22 hechtingen", vertelde hij in een openhartig interview met Viaplay.

Hoewel het herstel volgens de Schot goed verloopt, merkt hij dat zijn hand nog altijd niet volledig functioneert. "De zenuwen zijn nog een beetje verdoofd, dus ik heb nog vaak tintelingen in mijn vingers. Ze zeggen dat het niet perfect terugkomt, maar wel genoeg. Ik kan een dart vasthouden, dat is het belangrijkste. Alleen als het koud is, merk ik het nog."

'Dan weet je dat het moeilijk wordt om weer op niveau te komen'

De blessure betekende een flinke tegenvaller in zijn seizoen. Door de operatie en het daaropvolgende herstel kon Menzies wekenlang nauwelijks trainen, waardoor hij zijn ritme volledig kwijt was. "Ik kon zes weken geen dart gooien. Dan weet je dat het moeilijk wordt om weer op niveau te komen. Die eerste resultaten dit jaar waren daarom belangrijk voor mijn vertrouwen."

Om het verloren trainingsritme in te halen, werkt de Schot inmiddels harder dan ooit. Waar hij vroeger vooral vertrouwde op talent en wedstrijdritme, maakt hij nu structureel lange trainingsuren. "Na toernooien ga ik vaak nog oefenen en thuis sta ik soms drie of vier uur aan het bord. Dat deed ik vroeger nooit, maar ik moet nu meer doen om weer op niveau te komen."

Mentale weerbaarheid

Naast het fysieke herstel probeert Menzies ook mentaal sterker terug te komen. De darter geeft toe dat hij moeeite heeft met spanning en dat hij soms te veel druk op zichzelf legt. Daarom volgt hij tegenwoordig hypnotherapie, die hem moet helpen rustiger te blijven op cruciale momenten. "Ik ben een nerveus persoon. Als dingen ingewikkeld worden, probeer ik ze nu op te delen in kleinere problemen. Dat helpt om er beter mee om te gaan."

Loodgieter

Ook buiten het podium veranderde er veel in zijn leven. Menzies besloot vorig jaar te stoppen met zijn werk als loodgieter om zich volledig op darts te richten. Die keuze bracht nieuwe verantwoordelijkheden en druk met zich mee. "Vroeger betaalde mijn werk de rekeningen en was darts een hobby. Nu is het andersom en voelt het meer als werk. Dat geeft een andere stress."