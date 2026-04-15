Michael van Gerwen heeft woensdag goed nieuws bevestigd voor Nederlandse dartsfans. Hij heeft een knoop doorgehakt over een mooie samenwerking. "Ik kijk er ontzettend naar uit."

Van Gerwen is volgens de PDC-ranglijst niet meer de beste darter van Nederland. Hij werd ingehaald door WK-finalist Gian van Veen. De 23-jarige is de huidige nummer drie van de wereld. Van Gerwen volgt op plek vier.

Dat betekent dat ze samen in aanmerking komen voor de World Cup of Darts in juni. De 36-jarige Van Gerwen sloeg vorig jaar het toernooi over. Maar heeft nu een knoop doorgehakt over de komende editie.

'Daar hebben we het samen over gehad'

Dat laat hij weten in een gesprek met Viaplay, samen met Van Veen. "Ja ik heb het al aangegeven. Daar hebben we het samen ook over gehad", wijst Van Gerwen naar zijn collega. "Ik ga dit jaar de World Cup spelen", bevestigt hij.

"Het wordt onze eerste keer samen. Ik kijk er ontzettend naar uit", aldus de Nederlander. Officieel zou Van Veen de kopman van de twee zijn met de hoogste ranking bij de PDC. Maar hij gaf na de WK-finale al aan dat hij Van Gerwen nog steeds ziet als de nummer één van Nederland, vooral vanwege zijn ongekende prestaties in het verleden.

Het duo is veelbelovend voor Nederland. Alleen het Engelse team met Luke Littler en Luke Humphries, de nummers één en twee van de wereldranglijst, is beter op papier.

Premier League in Ahoy

Voor Van Gerwen en Van Veen staat donderdag eerst nog een bijzondere avond in Rotterdam om het programma. Daar vindt namelijk de elfde speelronde van de Premier League plaats.

Voor Van Veen is het zijn eerste seizoen in de competitie en dus ook zijn eerste Premier League-avond in Ahoy. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Luke Humphries. Van Gerwen neemt het in zijn eerste partij op tegen Jonny Clayton.