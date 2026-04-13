Raymond van Barneveld is uiterst pijnlijk onderuit gegaan in de eerste ronde van de Players Championship 9 in het Engelse Wigan. De Nederlandse dartslegende, die een moeilijke fase van zijn carrière zit, werd door Beau Greaves met 6-1 aan de kant gezet. Daardoor verdient 'Barney' niet eens prijzengeld op het vloertoernooi.

Precies een week voor zijn 59ste verjaardag zal Van Barneveld weer de headlines halen met zijn kansloze nederlaag tijdens PC 9. Hij kwam tot een gemiddelde van net boven de 90 en kon het daarmee Greaves, de enige vrouw bij de PDC met een tourkaart momenteel, totaal niet lastig maken. De Engelse topdartster van 22 jaar oud kreeg een handje van de Nederlander en mocht door naar de tweede ronde.

Tweede nederlaag tegen Greaves

Voor Van Barneveld is het de tweede keer dat hij verliest van Greaves. In hun eerste ontmoeting vorig jaar tijdens Players Championship 24 werd het al eens 6-4 voor 'Beau 'n Arrow'. Zij is meervoudig wereldkampioen bij de vrouwen en won vorig jaar een tourkaart bij de PDC door haar uitstekende prestaties in de Development Tour, het talentencircuit van de grote dartsbond.

Extra pijnlijk

De nederlaag tegen Greaves is extra pijnlijk voor Van Barneveld omdat er juist deze dagen kansen lagen voor de 'mindere goden', vanwege afmeldingen van Luke Littler, Michael van Gerwen, Gian van Veen en Gerwyn Price. De Nederlandse dartslegende, vijfvoudig wereldkampioen, heeft elke Britse pond aan prijzengeld nodig. Hij staat virtueel buiten alle televisietoernooien en moet vrezen voor een nog pijnlijkere val op de wereldranglijst.

Andere teleurstellende Nederlanders

Voor meer landgenoten was de eerste ronde van Players Championship 9 in Wigan maandag het eindstation. De als zesde geplaatste Danny Noppert vloog er meteen uit tegen landgenoot Alexander Merkx en ook voor Dirk van Duijvenbode zat zijn dag er al op na een 6-0 nederlaag tegen Madars Razma. Jermaine Wattimena en Jimmy van Schie overleefden de eerste ronde ook niet. Nummer 1 van de vloerranking Wessel Nijman overleefde de spannende eerste ronde wel.