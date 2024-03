Raymond van Barneveld vliegt meteen uit de UK Open, ook outsider al naar huis

De UK Open heeft voor Raymond van Barneveld maar één wedstrijd geduurd. De Nederlandse dartlegende verloor meteen in de vierde ronde van Luke Woodhouse en is dus al uitgeschakeld.

Van Barneveld stroomde pas in de vierde ronde in, omdat hij in de top-32 van de wereld staat. Maar hij was dus wel 'koud', terwijl Woodhouse 's middags in de derde ronde al een opwarmpotje had gespeeld. 'Woody' won toen met 6-4 van Dylan Slevin. Tegen Van Barneveld moest hij een stukje langer door, maar won hij wel van de Nederlander: 10-9.

Op een ander bord in Minehead vloog er ook al een outsider voor de titel meteen uit. Ryan Searle, dit jaar al winnaar van een Players Championship én tweemaal finalist in die vloertoernooien, verloor in zijn eerste partij op de UK Open meteen. Tegen Graham Usher, de nummer 83 van de wereld, werden de volledige negentien legs gespeeld om een winnaar aan te wijzen. Dat werd dus Usher.

Wright, Noppert en Van Veen wel door

Peter Wright ging voor de verandering wel eens een keer simpel door. Hij won overtuigend met 10-3 van Joshua Richardson. Voor ons Nederlanders was er na de uitschakeling van Van Barneveld ook goed nieuws. Gian van Veen (10-7 tegen Florian Hempel) en Danny Noppert (10-8 tegen Gabriel Clemens) zijn wel door naar de vijfde ronde, samen met Wright.