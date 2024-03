Drama voor darter Kim Huybrechts in toch al roerige week

Het is niet de week van Kim Huybrechts. Eerder deze week kwam een filmpje van de Belgische darter online, waarin hij landgenoot Mike De Decker een klap verkocht en bedreigde. Hij reageerde en wilde zich vervolgens weer richten op het darten, maar dat is niet echt gelukt.

De Belg vloog vrijdagavond namelijk meteen uit de UK Open, in de eerste partij die hij moest spelen. Huybrechts kwam er simpelweg niet aan te pas tegen de jonge Ier Keane Barry. Het werd liefst 10-6 voor Barry, die daarmee Huybrechts meteen weer naar huis stuurde. De Belg kwam niet verder dan een gemiddelde van 85.

Huybrechts reageerde eerder deze week op een filmpje dat viraal ging van hem. Op een toernooitje in november flipte hij compleet, toen De Decker iets verkeerds had gezet. Het was een uitbarsting nadat de emmer bij Huybrechts al tot de rand gevuld was met frustratie en woede. Na het incident, waar hij zijn excuses voor aanbood, zei Huybrechts het gedoe af te willen sluiten en zich weer op het darten te richten. Dat is dus op de UK Open niet gelukt.

Danny van Trijp filmde de vechtende Kim Huybrechts: 'Het was een harde bitch-slap' Kim Huybrechts heeft uitgebreid gereageerd op het gelekte filmpje dat dinsdag online verscheen over een ruzie van hem met collega-darter en landgenoot Mike De Decker. "Het zijn beelden waar ik me voor schaam."

Zuur voor Huybrechts zal het voelen dat De Decker wél een rondje verder kwam en zich in de vijfde ronde van de UK Open mag melden. Hij won makkelijk van de Nederlander Richard Veenstra: 10-6. Dimitri van den Bergh, de andere dartende Belg met wie Huybrechts ook ruzie heeft, zit nog in het toernooi, maar moet zijn eerste wedstrijd nog gooien.