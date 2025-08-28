De rentree van de Euro Tour is gepaard gegaan met een afmelding van een grote naam. Nummer 1 van de wereld Luke Humphries laat het dartstoernooi in Antwerpen schieten. Ook Nathan Aspinall en Gary Anderson hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. In de loting voor de eerste twee rondes treft Michael van Gerwen mogelijk zijn 'opvolger'.
De drievoudig wereldkampioen is de eerste ronde nog vrij, maar stroomt in de tweede ronde meteen in tegen een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Van Gerwen moet namelijk tegen de winnaar van Gian van Veen - Adam Gawlas. Van Veen wordt al een tijdje gezien als een van de grootste talenten van Nederland en zou daarmee zomaar de opvolger van MVG kunnen worden. Hij moet dan wel eerst van de Tsjech Gawlas winnen.
Reservespelers
De vrijgekomen plekken die Humphries, Aspinall en Anderson achterlieten, zijn opgevuld door reservespelers Krzysztof Ratajski, Dylan Slevin en Lukas Wenig. Zij moeten in de eerste ronde instromen. Voor Josh Rock, Martin Schindler en Ryan Searle betekenen de afmeldingen ook goed nieuws, want zij zijn nu geplaatst op de Euro Tour in België en mogen de eerste ronde overslaan. Daarin komen zes Nederlanders in actie.
Raymond van Barneveld tegen een Belg
Raymond van Barneveld is één van die zes landgenoten die vrijdag meteen in actie moet komen. Hij treft een thuisspeler, die zich donderdagmiddag via een kwalificatietoernooi moest plaatsen. Dat werd na een hoop wedstrijden uiteindelijk Xanti van den Bergh. Diens oudere broer Dimitri van den Bergh is de verrassende afwezige in Antwerpen. De voormalig majorwinnaar vloog er in het kwalificatietoernooi uit tegen Ronny Huybrechts, de oude rot en oudere broer van Kim Huybrechts.
Loting Euro Tour België
Eerste ronde (vrijdagmiddag- en avond)
Jermaine Wattimena - Leon Weber
Dylan Slevin - François Schweyen
Luke Woodhouse - Johan Engstrom
Lukas Wenig - Kim Huybrechts
Krzysztof Ratajski - Steve Lennon
Cameron Menzies - Christian Kist
Andrew Gilding - Mensur Suljovic
Gian van Veen - Adam Gawlas
Michael Smith - Mario Vandenbogaerde
Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko
Joe Cullen - Ian White
Wessel Nijman - Karel Sedlacek
Dirk van Duijvenbode - Jeffrey De Graaf
Daryl Gurney - Callan Rydz
Mike De Decker - Martin Lukeman
Raymond van Barneveld - Xanti van den Bergh
Tweede ronde (zaterdagmiddag- en avond)
Rob Cross - Gilding/Suljovic
Peter Wright - Woodhouse/Engstrom
Dave Chisnall - Wattimena/Weber
Josh Rock - Nijman/Sedlacek
Damon Heta - Menzies/Kist
Chris Dobey - Ratajski/Lennon
Danny Noppert - Van Duijvenbode/De Graaf
Ross Smith - Gurney/Rydz
James Wade - Wenig/Huybrechts
Ryan Searle - Van Barneveld/X Van den Bergh
Gerwyn Price - Joyce/Pietreczko
Stephen Bunting - Cullen/White
Luke Littler - Slevin/Schweyen
Michael van Gerwen - Van Veen/Gawlas
Martin Schindler - De Decker/Lukeman
Jonny Clayton - M Smith/Vandenbogaerde
