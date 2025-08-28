De rentree van de Euro Tour is gepaard gegaan met een afmelding van een grote naam. Nummer 1 van de wereld Luke Humphries laat het dartstoernooi in Antwerpen schieten. Ook Nathan Aspinall en Gary Anderson hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. In de loting voor de eerste twee rondes treft Michael van Gerwen mogelijk zijn 'opvolger'.

De drievoudig wereldkampioen is de eerste ronde nog vrij, maar stroomt in de tweede ronde meteen in tegen een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Van Gerwen moet namelijk tegen de winnaar van Gian van Veen - Adam Gawlas. Van Veen wordt al een tijdje gezien als een van de grootste talenten van Nederland en zou daarmee zomaar de opvolger van MVG kunnen worden. Hij moet dan wel eerst van de Tsjech Gawlas winnen.

Reservespelers

De vrijgekomen plekken die Humphries, Aspinall en Anderson achterlieten, zijn opgevuld door reservespelers Krzysztof Ratajski, Dylan Slevin en Lukas Wenig. Zij moeten in de eerste ronde instromen. Voor Josh Rock, Martin Schindler en Ryan Searle betekenen de afmeldingen ook goed nieuws, want zij zijn nu geplaatst op de Euro Tour in België en mogen de eerste ronde overslaan. Daarin komen zes Nederlanders in actie.

Raymond van Barneveld tegen een Belg

Raymond van Barneveld is één van die zes landgenoten die vrijdag meteen in actie moet komen. Hij treft een thuisspeler, die zich donderdagmiddag via een kwalificatietoernooi moest plaatsen. Dat werd na een hoop wedstrijden uiteindelijk Xanti van den Bergh. Diens oudere broer Dimitri van den Bergh is de verrassende afwezige in Antwerpen. De voormalig majorwinnaar vloog er in het kwalificatietoernooi uit tegen Ronny Huybrechts, de oude rot en oudere broer van Kim Huybrechts.

Loting Euro Tour België

Eerste ronde (vrijdagmiddag- en avond)

Jermaine Wattimena - Leon Weber

Dylan Slevin - François Schweyen

Luke Woodhouse - Johan Engstrom

Lukas Wenig - Kim Huybrechts

Krzysztof Ratajski - Steve Lennon

Cameron Menzies - Christian Kist

Andrew Gilding - Mensur Suljovic

Gian van Veen - Adam Gawlas

Michael Smith - Mario Vandenbogaerde

Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko

Joe Cullen - Ian White

Wessel Nijman - Karel Sedlacek

Dirk van Duijvenbode - Jeffrey De Graaf

Daryl Gurney - Callan Rydz

Mike De Decker - Martin Lukeman

Raymond van Barneveld - Xanti van den Bergh



Tweede ronde (zaterdagmiddag- en avond)

Rob Cross - Gilding/Suljovic

Peter Wright - Woodhouse/Engstrom

Dave Chisnall - Wattimena/Weber

Josh Rock - Nijman/Sedlacek

Damon Heta - Menzies/Kist

Chris Dobey - Ratajski/Lennon

Danny Noppert - Van Duijvenbode/De Graaf

Ross Smith - Gurney/Rydz

James Wade - Wenig/Huybrechts

Ryan Searle - Van Barneveld/X Van den Bergh

Gerwyn Price - Joyce/Pietreczko

Stephen Bunting - Cullen/White

Luke Littler - Slevin/Schweyen

Michael van Gerwen - Van Veen/Gawlas

Martin Schindler - De Decker/Lukeman

Jonny Clayton - M Smith/Vandenbogaerde

