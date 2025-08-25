Raymond van Barneveld is matig teruggekeerd van vakantie. De Nederlandse dartslegende verloor in de eerste Players Championship na de korte zomerstop meteen in de tweede ronde en schreef dus maar 1000 pond bij op de wereldranglijst, die voor Barney erg belangrijk is de komende weken.

Vijfvoudig wereldkampioen Barney wist van tevoren dat het een lastige dag zou worden voor een goed resultaat in Milton Keynes. De loting was de Nederlander ongunstig gezind. In de eerste ronde rekende hij nog prima af met de Kroaat Pero Ljubic (6-1, ruim 98 gemiddeld), maar in de tweede ronde was de vrouwelijke topdarter Beau Greaves al met 6-4 te sterk voor Van Barneveld. Mocht hij wel gewonnen hebben van de Engelse meervoudig wereldkampioene bij de vrouwen, dan was Luke Littler zijn tegenstander geweest in de derde ronde.

Belangrijke maand voor Van Barneveld

Maar het doek viel dus al in de tweede ronde tegen Greaves. Beide topdarters speelden verre van hun beste spel en met een gemiddelde van net aan 88 voor beide darters, viel de clash flink tegen. Van Barneveld moet het doen met 1000 pond aan prijzengeld voor de Order of Merit en heeft nog een maandje de tijd om zijn positie te verdedigen en zo mogelijk te verbeteren. Op 28 september wordt de balans opgemaakt voor de World Grand Prix, de volgende major bij de PDC. Virtueel heeft Van Barneveld het laatste plekje in handen, maar zitten onder anderen Michael Smith en Ricardo Pietreczko hem op de hielen.

Ook einde verhaal Noppert en Van Veen

Andere Nederlanders die wel al 'zeker' zijn van hun plekje op het speciale toernooi, waarin spelers moeten beginnen met een dubbel, kenden eveneens een slechte terugkeer van hun vakantie. De toppers Gian van Veen en Danny Noppert verloren al in de eerste ronde en krijgen dus helemaal geen prijzengeld. Van Veen verloor van de Schot Darren Beveridge in een thriller (6-5). Voor Noppert viel het doek tegen Brett Claydon met dezelfde cijfers.

Terugkeer Michael van Gerwen

Michael van Gerwen keert in Milton Keynes ook weer terug op de vloer en ook hij moet flink aan de bak. Hij is wel al zeker van de Grand Prix, maar moet de komende maanden zich uit kansloze positie opknokken om erbij te zijn op de Players Championship Finals eind november. Dat is het laatste grote toernooi voor het WK darts. Van Gerwen moet in elf toernooien van plek 113 naar de top-64 zien te werken om mee te mogen doen.