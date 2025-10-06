Raymond van Barneveld heeft een spannend duel op de World Grand Prix achter de rug. De Nederlandse dartslegende trof generatiegenoot Gary Anderson en wist het de voormalig wereldkampioen zeer lastig te maken. Toch liet hij hem op het allerlaatste moment ontsnappen. Opvallend was dat 'Barney' de winnaar na afloop geen hand wilde geven.

Het duel tussen de ervaren rotten Anderson (54) en Barney (58) begon met een vervelende tik voor de Nederlandse dartslegende. De eerste set van de maximale drie ging immers naar de Schot. Daarna richtte Van Barneveld zich knap op en gooide hij geregeld alleraardigst.

Van Barneveld wilde op voorhand profiteren van Anderson, die niet al te veel toernooien gooit. Dat lukte in set twee, want onze landgenoot poetste de opgelopen schade weg. Een beslissende derde set moest de beslissing brengen.

In een spannende laatste set nam Van Barneveld het initiatief, maar bleef het onbeslist tot de allerlaatste leg. Daarin kon Van Barneveld het niet bolwerken. De Nederlander liet Anderson ontsnappen en de Schot, die nog wat matchdarts in eerste instantie liet liggen, kwam als winnaar uit de strijd. Na afloop was er nog sprake van wat frictie, want beide heren besloten elkaar geen hand te geven.

Andere Nederlanders in actie

Eerder op de avond kwamen er al meerdere Nederlanders in actie. Wessel Nijman zal met gemengde gevoelens terugkijken op de World Grand Prix. Hij debuteerde op de major en maakte het voormalig wereldkampioen Rob Cross knap lastig. UItendelijk ging de Brit er met 2-1 in sets wel met de zege vandoor.

Daarna stond nog het Nederlandse onderonsje tussen Danny Noppert en Jermaine Wattimena op het programma. Daar lachte eerstgenoemde als laatst, terwijl Wattimena uit de startblokken schoot. De winst op de bijzondere major, waar darters niet alleen beginnen maar ook eindigen me een dubbel, ging uiteindelijk toch naar Noppert: 2-1, na een 158-finish.

Het succes van Noppert is belangrijk, ook financieel. Er wacht namelijk een mooie zak geld verder in het toernooi. Waar je voor de deelname alleen al pakweg 8.600 euro krijgt, gaat de teller later in het toernooi pas echt lopen. Zo krijgt de winnaar liefst 138.000 euro.