Reacties op rel rond darter Noa-Lynn van Leuven: 'Heel grijs gebied, maar lijkt op oneerlijke concurrentie'

Noa-Lynn van Leuven is hét onderwerp van gesprek in de dartwereld én daarbuiten. De darter won afgelopen week haar eerste Women's Series-toernooi. Oneerlijk, vonden veel collega-darters op het vrouwencircuit. Van Leuven is namelijk een transvrouw. Zondag werd er over gediscussieerd tijdens de talkshow De Oranjezondag.

Presentatrice Hélène Hendriks wierp het onderwerp op. Aan haar tafel zaten gasten Jan Joost van Gangelen, Jack van Gelder (beide sportpresentatoren), advocate Kim Beumer, cyberspecialist Pieter Cobelens en vaste tafelgast Rutger Castricum. Zij stonden eigenlijk allemaal achter de mening van vrouwelijke darters, die het maar niks vinden dat een transvrouw aan vrouwentoernooien mee mag doen.

'Groot grijs gebied'

"Ik vind het eigenlijk wel terecht, wat de dartsters zeggen", was Van Gangelen eerlijk. "In andere sporten heb je dezelfde discussie gehad bij atleten die beticht werden 'te mannelijk' te zijn en daarmee oneerlijke concurrentie te zijn voor de vrouwen. Ik vind dat het bij alles gescheiden moet blijven." Hij kreeg bijval van Van Gelder. "Met andere sporten is het wel wat makkelijker te zeggen van: 'dit kan niet', dan bij darten."

'Ik snap de vrouwen wel'

Van Gelder ziet het als 'een heel groot grijs gebied'. "Ik snap de vrouwen wel. Het lijkt heel erg op oneerlijke concurrentie. Ik las dat deze vrouw er bij de mannen niet aan te pas kwam. En dan nu bij de vrouwen wel..." Cobelens ziet gebeuren dat in diverse sporten op termijn indelingen gemaakt worden op basis van gewicht, lengte of andere kenmerken. Zoals in het boksen, worstelen, etcetera. "Dan moet het circuit het maar uitbalanceren."

Losse tour voor vrouwen

Er is wel een verschil in het darten. In principe mag alles en iedereen meedoen bij de PDC. Er is een circuit waar alle genders van alle leeftijden welkom zijn en het tegen elkaar opnemen. Daarnaast organiseert de PDC een speciale vrouwentour, voor dus alleen vrouwen. Dit om hen een extra kans te geven zich in eigen tempo te bewijzen en ontwikkelen. Van Leuven doet momenteel vooral mee aan die vrouwentour, waar ze dus afgelopen week haar eerste toernooizege boekte. Op termijn zou ze ook naar de algemene tour kunnen gaan en daar bijvoorbeeld aan het WK darts of de Grand Slam of Darts mee kunnen doen.

Breuk in Nederlands team

De discussie of Van Leuven wel of niet toegelaten zou moeten worden op een vrouwentoernooi bereikte zelfs het Nederlandse team. Daar weigerden Anca Zijlstra en Aileen de Graaf nog uit te komen voor het vrouwenteam van Nederland, als Van Leuven daar ook onderdeel van is. Van Leuven betreurt het besluit van haar collega's, maar zegt ook: "Mensen vergeten soms dat ik ook een mens ben."

Tenniskampioene reageert

Ondertussen reageren ook andere (ex-)sporters op de rel in de dartwereld. Voormalig tenniskampioene Martina Navratilova liet via sociale media weten in geen enkele sport 'biologische mannen toe te laten in vrouwentoernooien'. "Zelfs niet bij darts", reageerde ze erbij.