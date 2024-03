Vriendin Jan Joost van Gangelen wil niet samen slapen: 'Dat ligt vooral aan mij'

Jan Joost van Gangelen zien we altijd op ESPN allerlei voetbalprogramma's presenteren. Hard werken en lange dagen maken, daar is goede slaap voor nodig. De presentator vertelde zondag bij Oranjezondag dat hij niet samen slaapt met zijn vriendin.

Van Gangelen (49) is samen met Marieke Schipper. Samen hebben ze twee kinderen. Van samen slapen is al een tijdje geen sprake meer. Ze slapen namelijk apart en dat is vooral de schuld van Van Gangelen zelf, zo zegt hij in de zondagtalkshow van Hélène Hendriks. "Ik vind het zo erg, samen slapen", zegt de presentator van ESPN.

'Marieke vindt dat vreselijk'

"Ik slaap op zolder. Dat ligt vooral aan mij. Ik draai, ik praat, ik knars, ik snurk. Ik ben ook altijd veel aan het bewegen. Marieke vindt dat vreselijk. Maar ik vind het zelf ook overschat hoor, dat samen slapen." En dan vooral één aspect van met je partner het bed delen. "Zo samen onder één deken, ooooh, dat vind ik zo erg. Dan lig je samen aan zo'n deken te trekken."

Bekend gezicht

Van Gangelen is al ruim 25 jaar actief als sportpresentator. Eerst bij de NOS, later bij Talpa. Vanaf 2008 werkt hij al bij Eredivisie Live, Fox Sports en ESPN. De sportjournalistiek zit in zijn bloed, want hij is de zoon van de in 2004 overleden sportjournalist Dick van Gangelen.

The Masked Singer

Je kunt Van Gangelen ook kennen van het populaire RTL-programma The Masked Singer. Daar zat hij in het seizoen 2023 in het pak van de walrus.