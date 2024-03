'Zij voldoet aan alle eisen': statement Nederlandse Darts Bond over Noa-Lynn van Leuven

De Nederlandse Darts Bond (NDB) voelt zich geroepen om in een statement te reageren op de rel die is ontstaan rondom darter Noa-Lynn van Leuven. Twee andere darters van het Nederlandse team weigeren met haar te spelen en stapten op. 'We betreuren dat.'

De reacties op het opstappen van Anca Zijlstra en Aileen de Graaf waren duidelijk: veel mensen steunden hun beslissing om niet meer voor Nederland in actie te komen, omdat met Van Leuven een transvrouw zich bij de vrouwen wil mengen. De NDB zegt in een statement achter Van Leuven te staan en alles volgens de regels te doen.

'De NDB betreurt het besluit van Aileen en Anca. Het is bij ons bekend dat Noa-Lynn van Leuven een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw en haar genderidentiteit vrouw is. Daarnaast voldoet zij aan alle andere eisen die zijn gesteld. Ze is speelgerechtigd in de damescategorie', stelt de bond in het statement. De NDB verwijst naar eigen richtlijnen en die door sportkoepel NOC*NSF zijn opgesteld én de algemene richtlijn 'Transgender Athlete Policy' van de mondiale dartbond WDF.

'Dartsport waar iedereen zich thuis voelt'

De NDB snapt dat er over dit onderwerp verschillende meningen zijn, maar wijst naar de regels. 'Wij volgen hiermee de regels en richtlijnen die zijn opgesteld. Daarnaast staan we voor een dartsport waar iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen. We vinden het belangrijk dat 100% van de mensen zich welkom voelt bij de NDB in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving. Het maakt daarin niet uit wat je afkomst, politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, ras of religie is.'

De bond sluit het statement af door Zijlstra en De Graaf te danken voor hun jarenlange inzet voor het Nederlandse team.