Het tumultueuze weekend van Michael van Gerwen houdt de gemoederen ook begin deze week nog bezig. De Brabantse topdarter was betrokken bij een handgemeen en de beelden daarvan gingen al snel de wereld over. Het zorgt voor flinke irritatie bij ex-tophockeyster én groot dartsliefhebber Ellen Hoog.

Hoog moet in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote Naomi van As even nadenken over de stelling ‘Michael van Gerwen werkt zichzelf onnodig in de nesten’. “Eens”, zegt ze, maar ze wil er wel een kanttekening bij plaatsen.

“Hij is vrij veel in de stad te vinden. Hij is natuurlijk net gescheiden en heeft het even nodig om lekker uit te gaan. Hij kwam terecht in een opstootje en dat werd gefilmd. Van Gerwen gaf zelf aan dat hij werd aangevallen door een gast die uit de keuken kwam. Dan kan je er natuurlijk ook niet heel veel aan doen.”

'Ik ga toch niet slaan?'

“Stel dat er iemand naar jou toekomt", oppert Hoog. "En in jouw gezicht alleen maar ‘kutwijf, kutwijf, kutwijf’ roept, dan ga je op een gegeven moment ook slaan, toch?” “Nee joh”, reageert Van As. “Ik ga toch niet slaan? Ik loop echt wel weg hoor. Ik denk dat ik eerst schrik. Ik ga wel wat zeggen, maar ik ga niet vechten. Echt niet, dat durf ik niet.”

Hoog: “Dan gaat hij je duwen en je wordt gefilmd en dan komt het op zo’n juicechannel en dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat vind ik nog het ergste. Dat mensen dat gaan filmen en dat het ook nog op een juicechannel komt.”

Van As: “Dan zie je niet het hele verhaal.” Hoog: “Maar überhaupt, ga niet filmen als je daar iemand ziet vechten.” Van As: “Maar dat gebeurt natuurlijk overal.” Hoog: “Ja, het gebeurt. En laat ik vooropstellen, hij is een topsporter en hij heeft dus een voorbeeldfunctie. Hij komt wel heel vaak in de stad en hij lokt het misschien niet uit, maar… Hij moet gewoon wegblijven van dit soort situaties. En misschien weer iets meer focussen op het darts en minder op het uitgaan.”

Van As: “Maar hij is toch juist in goede doen, ook qua lichaam enzo? Beter aan het eten enzo?” Hoog lachend: “Dönertje op zijn tijd kan geen kwaad!"

'Nergens anoniem'

Van As: “Je hebt een voorbeeldfunctie en dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Er zijn altijd mensen die foto’s gaan maken en die gaan filmen, je bent gewoon nergens anoniem. Dat is gewoon zuur. En dat je een keer uit je slof schiet, dat snap ik echt, maar de consequenties zijn zo groot.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week komen onder meer het matige spel van Ajax, het succesvolle WK roeien en een mogelijke verschijning van Van As of Hoog in een realityprogramma aan bod. Beluister via je favoriete podcast-app.