Luke Littler maakte zondagavond geen vrienden toen hij aankondigde maandag aan de eerste ronden van het jeugd-WK mee te doen. Maar de dartssensatie komt wel zijn belofte na die hij deed op het podium na het winnen van de World Grand Prix: hij is in Wigan om 'plezier te hebben' en te kijken of hij een goed niveau kan halen.

Het jeugd-WK begon in Wigan met 128 spelers onder de 24 jaar en in de openingsfase moesten een hoop groepen de doorslag geven en eerste schifting maken. Dat was voor Littler geen probleem, die groep AA domineerde. Hij haalde meteen het hoogste gemiddelde van iedereen in de honderden wedstrijden in de groepsfase. Met 108,59 gemiddeld versloeg hij de IJslander Alexander-Veigar Thorvaldsson met 5-2. Tegen de Nederlander Jeffrey Keen (5-1, ruim 98 gemiddeld) en de Belg Matthias Moors (5-2, 89 gemiddeld) hoefde hij zijn topniveau niet te laten zien.

Gian van Veen

Op de andere borden maakten diverse bekende namen ook indruk. Gian van Veen, de titelverdediger op het jeugd-WK, gooide na Littler het hoogste gemiddelde van de groepsfase. Met 107,36 gemiddeld kende hij geen genade voor landgenoot Wessel Tempelaars: 5-0. Daarmee zette hij meteen de toon, want het was de openingswedstrijd van Groep AQ, die Van Veen zonder nederlaag doorkwam. Hij was ook te sterk voor Zac Prince (5-0) en Ronan McDonagh (5-3). Littler en Van Veen speelden in de eerste ronde van de Grand Prix tegen elkaar en zetten een recordpartij neer.

Beau Greaves en Nederlanders

Beau Greaves was de enige vrouw die zich door de groepsfase worstelde. Zij domineerde ook haar groep door alle duels te winnen. Zij is al jaren verreweg de beste vrouw en versloeg al menig topdarter bij vloertoernooien en bijvoorbeeld de Grand Slam of Darts en UK Open. Zij krijgt in de knock-outfase gezelschap van een handvol andere Nederlanders: Jarno Bottenberg, Jamai van den Herik, Roy Rietbergen, Levy Frauenfelder, Bram van Dijk, Damian Vetjens, Mark Tabak, Jeffrey Keen en Justin Atellinghusen.

Andere bekende namen

Andere talenten die de groepsfase van het jeugd-WK probleemloos overleefden, waren namen als Keane Barry, Nathan Girvan, Dominik Gruellich, Leon Weber, Dylan Slevin, Danny Jansen, Sebastian Bialecki, Jurjen van der Velde, Charlie Manby, Cam Crabtree, Owen Bates en Adam Gawlas. Zij maakten allemaal al hun debuut bij grote PDC-toernooien en sommigen hebben zelfs al WK-ervaring. Het jeugd-WK wordt maandag tot de finale gespeeld. De finale van het jeugd-WK is eind november tussen de halve finales en finale van de Players Championship Finals in. Vorig jaar won Van Veen de finale van Jurjen van der Velde.