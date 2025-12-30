Het sprookje van de daverende verrassing op het WK darts gaat vrolijk verder. Dinsdagmiddag gooide Justin Hood zich met speels gemak naar de kwartfinales. 'Happy Feet' kon simpelweg niet missen op de dubbels, tot de matchpijlen kwamen. Uiteindelijk kwam het allemaal goed.

Hood won dit jaar pas een tourkaart en verscheen nimmer op een televisietoernooi bij de PDC. Maar de afgelopen weken bewees hij goed te presteren op het podium. Hood begon met een overtuigende overwinning op Nick Kenny: 3-0 in sets. In de tweede ronde wachtte de in vorm verkerende Danny Noppert. Na een thriller en gemiddelde van 103,01 won Happy Feet met 3-2.

Hood schrijft geschiedenis in vierde ronde

In de derde ronde moest Ryan Meikle (4-1) eraan geloven, waarna bij de laatste 16 wereldtopper Josh Rock wachtte. Daarin bewees Hood opnieuw niet te beschikken over podiumvrees. De 32-jarige Engelsman was simpelweg niet te stoppen op de dubbels. Rock werd er moedeloos van. Op geen enkel moment leek Hood te kunnen missen.

Happy Feet schoot uit de startblokken. Hij snoepte de openingsset van Rock af in 15, 15 en 11 pijlen. Daarbij was hij 100 procent op zijn dubbels: 3 uit 3. Dat je dat één set volhoudt, is al knap. Maar Hood flikte het bijna vier sets. Hood was elf legs lang bij zijn eerste pijl op een dubbel uit.

HOOD IS 11/11



Justin Hood is now throwing for the match after hitting ALL ELEVEN of his double attempts!



He can't go flawless, can he?



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/j7NFpWLfBs — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025

Hij kreeg de mogelijkheid om 12 uit 12 op zijn dubbels te zijn. Maar Hood miste zijn eerste matchdart. Bijna werkte hij een 116-finish weg, alleen dubbel-16 vloog er niet in. Vervolgens miste Hood nog een tros wedstrijdpijlen, waarna Rock nog een legje op het bord zette. Uiteindelijk deerde het Hood niet veel, want een leg later - bij zijn vijfde matchdart - maakte hij het af met een waanzinnige 119-finish.

💥𝗡𝗲𝘄 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽💥

𝘉𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬𝘰𝘶𝘵% 𝘪𝘯 𝘓𝘢𝘴𝘵 16 (BO7)



𝙊𝙡𝙙 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙

12/18 Adrian Lewis🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (2012)



𝙉𝙚𝙬 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙

12/16 Justin Hood🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (2026)#WCDarts — PremiumDartdata (@PremiumDartData) December 30, 2025

Daarmee verpulverde hij het oude record van Adrian Lewis uit 2014. Die was destijds 12 uit 18 op zijn dubbels in de vierde ronde. Hood eindigde op 12 uit 16. Michael van Gerwen is dus gewaarschuwd. De Nederlander gooit bij een overwinning op Gary Anderson tegen Hood.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Dat Chinese restaurant gaat er komen'

Hood had zelf ook in de gaten dat hij finished geweldig bezig was. "Ik had niet naar het scherm moeten kijken", zei hij bij Viaplay. "Maar ik heb gewonnen, dus ben dolgelukkig." Hood barst van het zelfvertrouwen. "Luke Littler, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Luke Humphries. Het zijn allemaal geweldige spelers. Wat ze gedaan hebben voor de sport, zal waarschijnlijk nooit meer gebeuren. Maar: ik kan ze allemaal verslaan. Ik duim dat het lukt. Als ik dat niet doe, prima. Maar ik laat ze er voor werken."

De debutant heeft nu 100.000 pond bij elkaar gegooid. Dat is er voor nodig om zijn grote droom uit te laten komen, het openen van een Chinees restaurant. "Het gaat nu gebeuren, ik heb geen keus. Het gaat nu gebeuren", zei hij met een grote glimlach. "Het is een sprookje. Maar nu wil ik eerst die trofee winnen."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.