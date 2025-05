Sippe Raymond van Barneveld mist veel te veel en verliest van 'vieze' Zweed

Raymond van Barneveld is in de eerste ronde van de European Darts Open uitgeschakeld. De Nederlandse darter had grote moeite met de Zweedse qualifier 'Dirty' Andreas Harrysson. De voormalig wereldkampioen verloor met 6-3.

Op papier had nummer 35 van de wereld, Van Barneveld, zonder moeite moeten winnen van de tourkaartloze Harrysson, 137ste van de wereld. Maar niets bleek minder waar. De Zweedse darter verkeerde in topvorm en was beter in het belangrijkste onderdeel van de dartssport: dubbels raakgooien.

Double trouble

Want dat ging mis bij Van Barneveld. Van de 21 pogingen mikte de Nederlander slechts drie keer de dubbel raak. Ondanks het feit dat hij hoge scores gooide, maakte hij richting de dubbels teveel fouten. Dat gold niet voor Dirty Harrysson, die zelfs een 170-finish raak prikte. De Zweed speelt zaterdag in de tweede ronde tegen Michael Smith.

"Het voelt goed om één van de legendes te verslaan. Ik ben er trots op", vertelde hij na afloop van de wedstrijd op het podium.

𝗕𝗔𝗥𝗡𝗘𝗬 𝗨𝗜𝗧𝗚𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗞𝗘𝗟𝗗 ❌

Nederlanders

Van Barneveld is niet de enige deelnemer aan de European Darts Open dit weekend. Wessel Nijman zet zijn goede vorm door en wint in de eerste ronde met 6-3 van Brendan Dolan. Jermaine Wattimena had geen kind aan de Duitse qualifier Joshua Hermann. Hij won met 6-0. Voor Niels Zonneveld zit het toernooi erop.

Dirk van Duijvenbode en Richard Veenstra komen vrijdagavond nog in actie. Danny Noppert mocht als geplaatste speler een rondje overslaan en komt zaterdag pas in actie. Michael van Gerwen was ook een geplaatste speler, maar hij meldde zich af nadat hij bekendmaakte te scheiden met zijn vrouw.

