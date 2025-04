Stephen Bunting maakt iconische foto na verrassende titel: 'Blij om samen in bed te liggen'

Stephen Bunting bleek de verrassende winnaar van de Premier League-avond in Berlijn. De Engelse darter won tijdens de eerste acht (!) avonden geen wedstrijd. Het zorgde voor een typische dartsfoto met de trofee in bed.

Het is bijna een traditie gewonnen. Een darter wint een toernooi en maakt vervolgens diezelfde avond nog een foto met de trofee in bed. De ene keer met ontbloot bovenlijf, de andere keer toch nog met een shirt aan. Het winnen van één van de 16 Premier League-avonden is eigenlijk niet zo bijzonder - dan had Luke Littler al vier foto's in bed moeten nemen. Maar voor Bunting zal de avond in Berlijn anders hebben gevoeld.

'Wow!', schrijft hij onder zijn Instagrampost. 'Deze trofee moet een van de beste zijn waarmee ik in bed heb gelegen. 'Van de pure onrust van het niet winnen van een wedstrijd in de eerste 8 weken van de Premier League, tot het winnen van 3 wedstrijden op de avond en de titel in Berlijn claimen. Wat een geweldig gevoel.'

Trots

'The Bullet' had niet het geluk van Gerwyn Price, die Michael van Gerwen kort voor de Premier League zag uitvallen met een schouderblessure. Hij moest 'gewoon' drie toppers verslaan om de titel van de negende speelavond te pakken. En dat lukte. Nathan Aspinall (6-2), Luke Humphries (6-2) en Price (6-5) moesten eraan geloven. Bunting had wel enigszins geluk, want zó goed speelde hij nu ook weer niet.

"Ik ben zo trots dat ik moed en vastberadenheid toonde en ik gaf nooit op. Het is altijd een geweldig gevoel als je je terugvecht. Dit geeft mij een enorm vertrouwen om vooruit te gaan.'

Afmelding Van Gerwen

Van Gerwen heeft nog niet gereageerd op zijn plotselinge blessure. Op woensdag reisde hij al af naar Berlijn. De beste darter van Nederland meldde zich ook af voor de Euro Tour van Riesa.

De winst van Bunting is wel een meevaller voor Van Gerwen. De Nederlander miste door zijn afwezigheid de broodnodige punten om later dit seizoen de play-offs te halen. Hij moet hiervoor bij de eerste vier eindigen. Nummer laatst Bunting pakte met zijn winst belangrijke punten af van de directe concurrenten van Van Gerwen.

