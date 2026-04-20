Topdarter Danny Noppert stond zondagavond in de kwartfinale van de vijfde Euro Tour tegenover de Pool Krzysztof Ratajski. De Pool won na een thriller en vertelde na de wedstrijd 'in shock' te zijn geweest door de beschuldigingen van Noppert.

Noppert behaalde samen met Michael van Gerwen en Wessel Nijman zondag de laatste acht tijdens European Darts Grand Prix in het Duitse Sindelfingen. The Freeze mocht de avondsessie aftrappen tegen de stugge Ratajski.

Noppert begon de wedstrijd sterk en na veel tegen elkaar opgaande legs stond het 5-4 in het voordeel van de Nederlander. Noppert kreeg zelfs een matchdart, maar hij mistte deze. Uiteindelijk maakte Ratajski gelijk en won de wedstrijd zelfs.

Ratajski 'in shock'

Echter was Noppert, die door het behalen van de kwartfinale wel weer is toegetreden tot de top tien van de wereld, niet te spreken over het gedrag van zijn Poolse tegenstander. Zo zou Ratajski terwijl Noppert voor de wedstrijd aan het gooien was achter hem luid met zijn darts aan het klikken zijn, zo onthulde de Pool na de wedstrijd.

Noppert en Ratajski hadden na de laatste pijl zelfs een kort en vurig onderonsje. Tijdens het podiuminterview na de wedstrijd werd er aan de ervaren darter gevraagd wat er nou precies speelde. "Ik had het niet verwacht, want ik voelde niet dat ik iets fout deed. Ik hoorde namelijk niets", zo begon hij over de aantijgingen van Noppert.

Ratajski stelde vervolgens dat de vermeende blikken van Noppert hem juist van zijn apprepo brachten, omdat hij zich van geen kwaad bewust was. "Ik was in shock. Ik mistte drie dubbels na dit, omdat ik niet wist wat er gebeurde."

Van Gerwen zakt door ondergrens

Een andere kwartfinalepartij van de avond ging tussen Van Gerwen en Nijman. Het niveau van de pot was echter zwaar beroerd. De drievoudig wereldkampioen verloor de wedstrijd 6-2 en gooide met een gemiddelde van 82.57 punten zijn slechtste wedstrijd ooit op een Euro Tour.

Nijman sneuvelde op zijn beurt in de halve finale tegen Gerwyn Price, die uiteindelijk het toernooi won. Door zijn zoveelste goede optreden op de Euro Tour, en zijn drie gewonnen Players Championship-toernooien van dit seizoen, klom Nijman afgelopen weekend naar de zestiende plek in de PDC Order of Merit.