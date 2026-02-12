Topdarter Michael van Gerwen is op de tweede avond van de Premier League als tweede geëindigd. Mighty Mike verloor met 6-3 in de finale in Antwerpen van Gerwyn Price. Eerder op de avond versloeg hij Luke Littler en Josh Rock.

Van Gerwen kwam al gauw op een 0-2 achterstand tegen Price, maar knokte zich netjes terug door 167 uit te gooien. Echter was de darter uit Wales uiteindelijk te sterk en lukte het Van Gerwen niet meer om op voorsprong te komen. Mighty Mike is met zeven zeges nog altijd recordwinnaar van de Premier League.

In de halve finale nam Van Gerwen het op tegen Luke Littler. Het duel ging zeer gelijk op. Van Gerwen kwam op voorsprong, waarna Littler op gelijke hoogte kwam en vervolgens de leiding nam. Een nek-aan-nek-race volgde. Uiteindelijk won de Brabander met 6-4.

Kwartfinale

Van Gerwen had in de kwartfinales weinig moeite met Josh Rock als tegenstander, al kwam de Ier na de eerste leg wel op voorsprong door een aantal fouten van de Nederlander. Maar in de tweede leg, die van Rock, kwam Van Gerwen op gelijke hoogte dankzij een 14-darter.

Daarna kon Van Gerwen eenvoudig uitlopen. Rock maakte fout na fout, waar de Nederlander dankbaar van profiteerde. Zo stond Van Gerwen met liefst 5-1 voor toen Rock tegengas kon geven, al had hij dat te danken aan een gemiste dubbel van de Nederlander. Uiteindelijk werd het 6-2 voor Van Gerwen.

'Had me er veel bij voorgesteld...'

Gian van Veen strandde in de kwartfinales. Hij speelde niet alleen tegen Price, maar ook tegen het publiek. Zo merkte hij na afloop op. Van Veen kwam op 4-2 voor, maar gaf zijn voorsprong uit handen. Het werd 6-5 in het voordeel van de darter uit Wales.

"Ik had me er heel veel bij voorgesteld, Antwerpen. Het was natuurlijk ook echt een mooie zaal, maar ik denk dat iedereen thuis ook wel heeft gehoord dat het publiek op zijn hand was. Dat is prima. Dat mag ook. Maar dat verwacht je dan niet. Nu, twee minuten na de wedstrijd, dan baal je daar misschien een beetje van, maar goed, het maakt niet uit", reageerde Van Veen na afloop in gesprek met Viaplay.