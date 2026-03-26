Alsof Josh Rock zojuist wereldkampioen darts was geworden, zakte de jonge Noord-Ier door zijn knieën en stortte met zijn handen voor zijn gezicht ter aarde op het podium. De 24-jarige Rock boekte in de Premier League Darts in Berlijn een enorme opsteker.

Liefst zeven weken op rij worstelde Rock met zijn debuut in het lucratieve invitatietoernooi. In 2025 won hij met landgenoot Daryl Gurney weliswaar de World Cup of Darts, maar hoe hij zijn eerste zege in de Premier League Darts vierde oogde alsof het hetzelfde voor hem betekende. In de achtste week van het zestien weken durende toernooi pakte hij zijn eerste punten.

Koploper Jonny Clayton verrassend onderuit

En dat uitgerekend tegen koploper Jonny Clayton, die dit seizoen uitstekend in vorm is en zelfs al was weggelopen bij zijn concurrenten met 19 punten. Toch blijft hij daar na het bezoek aan de Duitse hoofdstad op staan. De nummer één verloor relatief kansloos van de nummer laatst: 6-3. Dat kwam mede door het slechte niveau van beiden, want allebei de topdarters kwamen niet aan de 90 gemiddeld uit.

📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#PLDarts | QF1 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 26, 2026

Knuffelen en schouderklop

Het zal Rock weinig deren, want de punten waren voor hem broodnodig. Hij had 0 punten na zeven duels en werd al het lachertje van dit Premier League-seizoen genoemd. Vandaar ook de emoties bij Rock, die een lachende Clayton om zijn schouders kreeg. De Welshman gunde hem het einde aan de droogte en knuffelde erop los. Met een dikke schouderklop aan Rock verliet de koploper het podium.

Tegen Michael van Gerwen

Rock staat in de halve finale, met twee punten op zijn naam, tegen Michael van Gerwen. Voor beiden komt het niet slecht uit dat koploper Clayton puntloos naar huis gaat uit Berlijn, want zo kunnen zijn concurrenten in de achtervolging in de stand.

Stephen Bunting

Vorig jaar was Stephen Bunting de gebeten hond in de Premier League. De Engelsman stond toen één avond langer droog dan Rock nu. Toevalligerwijs pakte Bunting in Berlijn ook zijn eerste zege, maar dat was op avond negen. Hij won toen zelfs de hele avond en maakte toch wat van zijn terugkeer in de Premier League.