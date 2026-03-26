Michael van Gerwen heeft een uiterst belangrijke overwinning geboekt in de Premier League Darts. De Nederlander werd gekoppeld aan 'stapvriend' Luke Humphries in de kwartfinale en de twee begonnen waanzinnig aan hun partij. Het torenhoge niveau werd niet vastgehouden, maar de punten tellen.

De Premier League Darts in Berlijn werkte net even wat anders dan de zeven voorgaande weken. De indeling werd gedaan op basis van de stand, waarop Humphries vierde was en Van Gerwen vijfde. Om geen grotere achterstand op te lopen, was een zege daarmee belangrijker dan ooit. De twee begonnen ijzersterk en hielden elkaar in evenwicht, totdat MVG met een 142-finish de eerste tik uitdeelde.

Punten pakken tegen concurrent

De breaks vlogen over en weer, maar de Brabander (36) was de eerste die afstand nam. Hij maakte er 4-2 van en liet toen de Engelsman niet meer los. Hij won met 6-3 en bleef maar net onder de 100 gemiddeld. Humphries zakte in de tweede helft van de partij weg en kon Van Gerwen het niet meer moeilijk maken. Hij gaat puntloos naar huis vanuit Duitsland, terwijl Van Gerwen juist een onverwachts geluk kent.

Tegen Josh Rock in halve finale

Niet alleen pakte hij twee punten van een directe concurrent, hij zag een wedstrijd eerder ook nog eens dat koploper Jonny Clayton verrassend verloor van nummer laatst Josh Rock. De Noord-Ier is dus de onverwachtse tegenstander van de Nederlander in de halve finale later op de avond. Clayton is ook puntloos naar huis. "Er stond een beetje wind op het podium, daar moest ik mee dealen. Maar ik heb zoveel meer in mijn mars en dan baal ik dat ik dat niet kan laten zien", zei hij na afloop tegen Viaplay.

Vorige week nog op stap

De zege op Humphries was extra opmerkelijk, omdat de twee vorige week in Dublin opdoken in het nachtleven. Daar gingen de twee op stap en vierden een paar uurtjes vrije tijd. Direct erna troffen ze elkaar in de halve finale van de Euro Tour in België, maar won Humphries die onderlinge partij overtuigend met 7-2. Daardoor was Van Gerwen er extra op gebrand om nu te winnen en revanche te nemen.