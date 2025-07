Gary Anderson mag dan inmiddels 54 jaar oud zijn, maar darten kan hij nog altijd als de beste. De Schotse dartslegende plaatste zich zondag voor de tweede ronde van World Matchplay en is daar één van de outsiders om de titel te winnen. Dat terwijl hij zich steeds minder op zijn plek voelt in het wereldje en dat komt vooral door de nieuwe generatie topspelers.

Anderson, wereldkampioen in 2015 en 2016, hoorde jarenlang bij de absolute top, maar de laatste jaren heeft hij het met name op de grote toernooien een stuk moeilijker. Dat is ook op de World Matchplay te zien. De Schot won het toernooi in 2018 en verloor twee jaar later de finale, maar sindsdien kwam hij niet meer voorbij de tweede ronde.

Dat moet dit jaar anders en het begin mocht er in ieder geval wezen, want Anderson versloeg Luke Woodhouse met 10-5 in de eerste ronde. Waar iedereen na afloop een goedgehumeurde Schot verwachtte, bleek dat in de praktijk net ietsje anders. Hij ging na afloop helemaal los over de nieuwe generatie darters.

'Saaie' topdarters

"De jonge spelers zijn saai", vertelde Anderson op de persconferentie na afloop. "Je praat tegen ze, maar ze zijn te druk bezig met het kijken op hun telefoon. Ze zitten op hun telefoon met oortjes in. Ze praten niet met je. Het is een totaal ander leven."

Het ging er vroeger anders aan toe volgens de tweevoudig wereldkampioen: "Ik praatte met Ian White, Adrian Lewis, Phil Taylor en Kevin Painter, we zaten daar en lachten samen. Tegenwoordig praat niemand meer met iemand. Je lacht niet meer, er worden onderling geen grappen meer gemaakt. Dat heb je nodig bij wat je ook maar doet in het leven. Of je nu op een bouwplaats werkt of op kantoor, je moet altijd kunnen lachen. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer."

Luke Littler

Anderson noemde geen spelers bij naam, maar de kans is groot dat hij het onder meer had over Luke Littler. De 18-jarige wereldkampioen staat erom bekend dat hij in de ingooiruimte bijna alleen maar op zijn telefoon zit. Volgens de Schot zijn de huidige toppers een stuk professioneler, maar slaan ze daarin door.

"Ze zijn hier om hun werk te doen. Ze realiseren zich dat ze een geweldige kans in hun leven hebben om veel geld te verdienen, hun eerste huis te kopen en dan hun tweede. Maar ze moeten eens wat rustiger aan doen en denken: oké, dit is mijn werk. Dat is het."

Zware tweede ronde

Anderson zal hopen dat hij deze week in Blackpool niet alleen zijn mond, maar ook zijn pijlen laat spreken. Hem wacht in de tweede ronde wel een loodzware opgave. Stephen Bunting, de nummer 4 van de wereld, is dan de tegenstander van Anderson.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts. De laatste aflevering is ook hieronder te beluisteren.