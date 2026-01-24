Iedereen is wel bang voor iets, maar de grote angst waar topdarter Stephen Bunting mee kampt doet wel wat wenkbrauwen fronsen. De populaire Engelsman is bang voor een diersoort die normaliter weinig kwaad doet.

Bunting krijgt de bibbers zodra hij in de buurt is van zwanen. Dat bleek uit een nep-interview dat werd opgezet door een gokkantoor. Ze wilden een lollige video maken en huurden daartoe Sky Sports-presentatrice Emma Paton in.

Paton moest Bunting allerlei maffe vragen stellen. Een daarvan is: "Waarom ben je bang voor ganzen?" Dat was een totaal uit de lucht gegrepen vraag, bedoeld om Bunting te verwarren.

IJsje

Maar Bunting kampt dus met angst voor zwanen en dacht dat de redactie ganzen had verward met zwanen. Daarom erkende hij zijn angst en legde hij met een anekdote uit hoe dat zo is gekomen. "Ik was nog heel jong. Ons gezin ging op vakantie naar Lake Windermere. Ik at een ijsje toen er een zwaan opdook en mijn ijsje afpakte."

🗣️ "I've never ever had an ice cream where swans are anymore. I avoid swans at all costs."



🦢 Stephen Bunting reveals unusual phobia after ice cream horror when he was a child.



"Sindsdien heb ik angst voor zwanen. Dat ijsje kostte mijn moeder en vader drie pond en ik heb sindsdien nooit meer ijs gegeten als er zwanen in de buurt zijn. Ik vermijd zwanen koste wat kost. Maar ik hou van voetbalclub Liverpool en daarom hou ik ook van de Liver bird", zegt hij, verwijzend naar een symoblische vogel. "Die hebben mij nog nooit beroofd van mijn ijsje."

Arne Slot

Als fan van Liverpool is hij niet tevreden over wat trainer Arne Slot en zijn mannen dit seizoen laten zien. "Ik wil niet nog meer druk opleggen", aldus Bunting Mental.

"Ik zag laatst dat Virgil van Dijk er niet blij mee was dat hij werd uitgefloten. Maar ik begrijp dat de fans gefrustreerd zijn. We spelen niet meer zo aanvallend als eerst. Als het 1-0 staat dan zijn we daar wel tevreden mee. Er moet wat veranderen."