Stephen Bunting is met zijn vierde plek op de wereldranglijst tot nu toe de hoogst geklasseerde speler die is uitgeschakeld op het WK darts. Een paar dagen na zijn verrassende uitschakeling deelde de 40-jarige Engelsman een openhartig bericht. "Dat was heel schadelijk voor mijn familie."

Het WK darts van de razendpopulaire Bunting is na drie rondes alweer voorbij. De nummer vier van de plaatsingslijst verloor zondagavond met 4-3 in sets van James Hurell, de WK-beul van Dirk van Duijvenbode. Hierdoor is Bunting de hoogst geklasseerde speler die niet meer in actie komt in Ally Pally.

Openhartig bericht

De Engelsman was dan ook zichtbaar teleurgesteld na zijn uitschakeling. Twee dagen na zijn verlies deelt Bunting een emotioneel statement op zijn X. Hierin biedt hij zijn excuses aan aan zijn vele fans. "Sorry dat ik een paar dagen afwezig was van social media, maar ik had na mijn partij wat tijd nodig om te rusten en te herstellen", zo begint Bunting.

The Bullet is er kapot van dat hij verloor van Hurrel. "Verliezen is nooit makkelijk, maar verliezen op een WK doet altijd meer pijn." De reden die Bunting geeft voor zijn verlies is zijn gebrek aan scorend vermogen.

Thanks for all your support. Have a great new year everyone. X @jameshurrell180 good luck mate and well played. pic.twitter.com/bJPjPIDt4G — Stephen Bunting (@sbunting180) December 29, 2025

'Heel schadelijk voor mijn familie'

De populaire topdarter vervolgt zijn statement met een bedankje aan zijn vele fans. "Jullie zijn mijn motivatie op de momenten dat ik er doorheen zit. Mijn fans zijn de reden dat ik alles met 110% doe." Ook bedankt Bunting zijn familie die hem achter de schermen veel steunt.

Naast veel steunbetuigingen na zijn verlies, kreeg Bunting ook mindere reactie van zijn 'fans'. "Mijn familie probeert mij te weerhouden van de negatieve reacties. Zelfs Toby (zijn zoontje, red) kreeg haat van online trollen. Dat was heel schadelijk voor mijn familie." De topdarter springt dan ook in de bres voor zijn zoontje. "Toby is een van de aardigste kinderen die je kan wensen. Ik ga komend jaar meer dingen op social media met hem doen", zo sluit Bunting af.

