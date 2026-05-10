Voor de Nederlandse topdarter Danny Noppert is zijn deelname aan de Euro Tour in Graz een deceptie geworden. De Friese speler won één potje en vloog er daarna uit tegen Cristo Reyes. In een opmerkelijk interview onthult Noppert wat er allemaal aan scheelde bij hem in Oostenrijk.

Op de openingsdag van het Euro Tour-evenement in Graz was Noppert nipt sterker dan Alan Soutar: 6-5. Die zege kwam met veel pijn en moeite tot stand.

Zware dagen

"Het waren zware dagen", zei hij tegen een videoploeg van Dartsnews. "Ik heb ontzettend last van mijn maag. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Veel problemen gehad op het toilet en daardoor ook weinig geslapen. In het begin speelde ik echt slecht. Mijn maag draaide helemaal om. Na drie of vier legs voelde ik me iets beter, maar zelfs nu voel ik me nog steeds niet goed."

Het was nog maar de vraag of hij in Graz sowieso pijltjes zou gooien. "Vrijdag dacht ik eerlijk gezegd dat ik niet zou kunnen spelen", zo verwijst hij naar een moment voor het weekend, toen hij zich beroerd voelde. "Ik wacht eigenlijk nog steeds op het moment dat ik me weer echt goed voel."

Niet de eerste keer

Tegen plots opspelend lichamelijk ongemak is niet zoveel te doen, beseft ook Noppert. Wel probeert hij zulke zaken zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door op zijn voeding te letten. "Ik eet vooral bananen en lichte dingen zoals rijst. Gewoon gezond eten en hopen dat mijn maag meewerkt."

Hij vreest een beetje dat er een structureel issue is, want eerder dit jaar overkwam het hem ook rond de UK Open. "Nee, dit is niet de eerste keer", aldus The Freeze.

Euro Tour in Graz

De Euro Tour in Graz gaat zondagavond door met de kwartfinales. Daarin is Kevin Doets de enige Nederlander. Michael van Gerwen verloor zaterdag in zijn tweede partij van Rob Cross, evenals de Brabander een oud-wereldkampioen.

Met grote verwachtingen werd uitgekeken naar het optreden van Wessel Nijman, dit jaar winnaar van al vijf Player Championships-toernooien. Hij ging echter hard onderuit tegen Niko Springer, die een van de beste potjes van zijn leven speelde.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover