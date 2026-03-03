Danny Noppert heeft een uitnodiging van de PDC om mee te doen aan de World Series in Australië en Nieuw-Zeeland beleefd afgeslagen. Dat vertelt de Nederlandse topdarter dinsdag in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

De Fries beleefde een geweldig 2025, met meerdere halve finales op majortoernooien, maar zag door een vroege uitschakeling op het WK zijn droom om Premier League Darts te spelen in rook opgaan. Van de PDC kreeg hij vervolgens wel uitnodigingen voor de World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië, waar hij ook nog eens ziek speelde en zichzelf niet kon laten zien. Revanche voor die week in Australië komende zomer gaat Noppert niet nemen, want hij zei 'nee' tegen een uitnodiging van de PDC.

'Dan weet iedereen dat vast'

Hij was zeker van zijn plekje 'Down Under', maar moest afzeggen voor de toernooien aan de andere kant van de wereld. Hoewel de meeste darters het als een prachtige en zeldzame trip zien, heeft Noppert andere prioriteiten. "Ik heb dan al een vakantie geboekt, dus dat gaat niet lukken. Dan weet iedereen dat vast, dat ik daar niet speel." In 2023 mocht Noppert al eens naar Australië en Nieuw-Zeeland voor de World Series en daar heeft hij genoeg beleefd om er voorlopig op te kunnen teren.

Vakantie naar Gran Canaria

"Ik ben er al geweest, toen was mijn broertje ook mee, een prachtige tijd gehad daar. Bijzonder daar, maar...", legt Noppert uit in Darts Draait Door. "Je bent daar twee weken, veel vrije tijd heb je ook niet en veel verplichtingen. Dan moet ik toch kiezen voor het gezin, dat we even normaal op vakantie kunnen. Naar Gran Canaria, even lekker niet darten. Ook door het drukke schema wat we hebben tegenwoordig."

Danny Noppert te gast in Darts Draait Door

In augustus zijn de World Series in Nieuw-Zeeland en Australië, dus zonder Noppert. 'The Freeze' zit dan in op de Canarische Eilanden met zijn gezin.