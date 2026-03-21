Topdarter Luke Humphries wipte zaterdag in de tweede ronde van het Belgian Darts Open Dirk van Duijvenbode uit het toernooi. Cool Hand Luke won met 6-4 en kwam uit op een gemiddelde van dik 100, maar de Engelsman was na afloop knorrig.

Tijdens de partij was er een incident en dat was geen akkefietje tussen Humphries en Van Duijvenbode. De Engelse ex-wereldkampioen stoorde zich namelijk aan iemand in het publiek.

'Gewoon één gast'

Tegen Sportnieuws.nl legt hij uit wat er speelde: "Het was gewoon één gast. Die verpest het voor iedereen. Dan hoor je na afloop dat het publiek verschrikkelijk was, maar het publiek is hier juist geweldig. Maar er zat dus één gast tussen die echt de verschrikkelijkste dingen zei."

HUMPHRIES SURVIVES A SCARE!



Luke Humphries - who led 4-0 at one stage - navigates past Dirk van Duijvenbode 6-4 despite a late fightback from the Dutchman to secure his spot in Finals Day in Wieze!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET3 pic.twitter.com/4Gn7DBM5A9 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 21, 2026

Op de vraag of het persoonlijke opmerkingen waren, antwoordt Humphries bevestigend. "Ja. Het ging echt heel diep. Hij was zeker geen Engelsman. Ik denk dat hij Belgisch is. Ik wilde er op reageren, ik wilde hem zeggen dat hij zijn kop moest houden. Maar hij zal het niet direct in mijn gezicht durven te zeggen. Hij weet waar ik hier verblijf, maar hij zal vast niet komen. Het is heel teleurstellend als er mensen zijn die over de grens gaan."

Geen robots

Vervolgens neemt de nummer 2 van de PDC Order of Merit het op voor zichzelf en zijn collega's. "Weet je, we zijn ook mensen", zegt hij. "We zijn geen dieren en geen robots. We staan op dat podium en proberen het beste te bereiken voor iedereen. Deze gast gaat geen invloed hebben op hoe ik denk over het Belgische publiek. Ze zijn geweldig."

Nederlanders

Van Duijvenbode was van de vijf Nederlanders die in de tweede ronde speelden de enige die zijn koffers mocht pakken. Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Niels Zonneveld en Michael van Gerwen keren zondag wel terug bij de laatste 16. Op de slotdag van het Belgian Darts Open worden liefst vier ronden afgewerkt.

Van Gerwen had zaterdagavond tegen Mickey Mansell zijn dochter Zoë (8) mee. Ze vroeg vrijdagmiddag of ze mee mocht komen naar België, vertelde Mighty Mike op het podium.