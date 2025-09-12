Dit weekend is het zover: de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De grote namen uit de dartswereld brengen een bezoekje aan ons land. Gerwyn Price maakt meteen van de gelegenheid gebruik om het stadion van Ajax te zien.

De Brit werd daar ontvangen door niemand minder dan Davy Klaassen en Wout Weghorst, zo laat hij zien op Instagram. Hij gaat samen met Ross Smith en de twee Ajacieden op de foto. Price heeft zelf ook een Ajax-shirtje aangetrokken.

Hij werd rondgeleid in het stadion en maakte ook nog een foto in de kleedkamer van de Amsterdamse club. "Een geweldige middag in de Johan Cruijff Arena", schrijft Price op Instagram. "Bedankt voor de uitnodiging en de tour."

Price had vrijdag nog een dagje vrij. Hij neemt het pas zaterdag in de middagsessie op tegen Danny Lauby. De 40-jarige moest eind augustus nog een aantal toernooien overslaan. Hij had last van een flink ontstoken hand.

Vrijdagavond komen de eerste Nederlanders al in actie in de AFAS Live. Kevin Doets opent het bal tegen Jermaine Wattimena. Wessel Nijman en Michael van Gerwen hebben later die avond een Nederlands onderonsje. Daarna komt Danny Noppert in actie tegen Stephen Bunting.

Michael van Gerwen

Van Gerwen bereidde zich vooral met rust voor op het toernooi in eigen land. "Ik heb drie weken niets gedaan", liet hij weten. "Maar dat doe ik vaker hoor. Ik vind darts nog steeds superleuk en sta er absoluut niet met tegenzin. Maar sinds ik mijn kinderen heb, heb ik altijd gezegd dat darts niet meer op één staat."

De Nederlander sloeg woensdag PC 27 over vanwege een medische reden. De Nederlander moet daardoor hard knokken voor een plekje op de Players Championship Finals, de laatste major voor het WK. Op die ranglijst staat Van Gerwen 103e, terwijl een plek bij de 64 noodzakelijk is voor deelname.